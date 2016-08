Charytín Goico: “Tengo un vacío en el alma”

No cabe duda que la “Rubia de América”, Charytín Goico, atraviesa por un difícil momento tras la pérdida de quien por 38 años fuera su pareja sentimental, Elín Ortiz.

No hay respuesta o comentario alguno que evite que la artista dominicana haga referencia a su esposo y se llene de nostalgia al recordar que ya no está físicamente. Vino a su tierra a buscar cariño y apoyo, así como lo hizo en la patria de Don Elín, como le llama, Puerto Rico. Llegó y pidió reunirse con la prensa y mostrarse como un libro abierto, refiriéndose a los que ha sido de ella y su familia luego de que este fuera diagnosticado con Alzhaimer.

“Quería verlos… Ustedes saben que es un tiempo difícil, es un momento muy mío y es muy duro... No quiero llorar pero la gente que conoció a Don Elin, sabe que todo esto lo organizaba”, fueron sus primeras palabras.

La también actriz reveló que ha aprovechado su estadía en su natal República Dominicana para escribir, no sus memorias, si no sus vivencias, recuerdos y experiencias con el Alzheimer, esperando tenerlo listo para mediados del 2017. Dijo que aquí ha encontrado la paz para plasmar sus ideas luego de haber finalmente puesto en descanso las cenizas de Elin Ortiz en Wapa Tv, al lado de un árbol significativo para ambos.

Con los ojos llenos de lágrimas, dijo: “Vine aquí buscando cariño… busco esto sobre todo para respirar de lo que estoy viviendo, no he podido estar es en Miami, no he podido llegar, que es el lugar donde murió, donde vivimos y todo me recuerda a Don Elín… Realmente escribo para también exportar todos mis sentimientos pero es algo terrible, vine a Santo Domingo en búsqueda de eso, buscando consuelo, fortalecer el alma”.

Poco más de dos meses de la muerte del también actor y comediante de 81 años, Charytín expresó que en este momento de su vida no puede, ni siquiera, tararear canciones ya que, sostuvo, lo único que tiene es “como un vacío en el alma” que no sabe si en esta vida podrá llenarlo, por lo que trata de no dejar de trabajar porque “él no hubiese querido eso”.

Destacó que en el manuscrito plasmará toda su vida, los cambios, los lugares donde ha vivido, anécdotas y detalles de su faceta personal mezclados con un poco de fantasía. También, el 16 de septiembre impartirá una serie de conferencias en el Congreso sobre el Alzhaimer Mundial en Puerto Rico ya que siente que es una obligación moral que tiene con el mundo de narrar su experiencia y que solo la descubrieron cuando estaba en una etapa avanzada.

Últimos años

En septiembre del 2015, María del Rosario Goico Rodríguez, nombre real de Charytín, comunicó a los medios la situación de salud de Elin Ortiz. “Elín tiene un alzhaimer muy avanzado, sumamente avanzado, hace muchos años, pero hace cuatro años para acá se acentuó todo a niveles muy grandes”, dijo al diario puertorriqueño El Nuevo Día.

Esto fue, según explicó la noche del martes a la prensa dominicana, porque llevaba años dedicada a su cuidado y ausentándose de su trabajo lo cual llevaba a que se le cuestionara sobre que estaba pasándole.

En los últimos tres años, la cantante de 67 años no ha empezado proyectos grandes porque no tenía tiempo, corazón y mente para no estar con su Elín, tuvo que parar su espacio televisivo por no trasladarse de Miami a Puerto Rico, rechazar ofertas y la que aceptó de Roberto Ángel Salcedo para ser parte de “Mi suegra y yo”, entiende no dio el 100% porque se la pasaba llamando a su esposo.

“El alzhéimer es traicionero y destructivo… es lo que he vivido; un tiempo muy difícil porque fueron 10 años de esa enfermedad. Hace un año y dos meses tuve que parar en el trabajo porque La Mega se trasladó a Puerto Rico a grabar mi programa y yo no podía dejar a Don Elin en Miami con las personas que me lo cuidaban pero yo soy quien dirigía ese cuidado, eso era como abandonar a mi esposo; yo no salía, estoy, como dicen, desteñida totalmente por que no sé lo que es el sol, no salía porque no quería dejarlo”, sostuvo.

Charytín explicó que la enfermedad le fue detectada luego de cuatro años cuando ya estaba en la sexta etapa porque Ortiz era “despistado por naturaleza”.

Entre otras cosas, la rubia de América dijo que quisiera disfrutar un poco más de su faceta de abuela y residir, por lo menos, de uno a dos años en su país natal. Anunció, además, que aceptó una propuesta para una película romántica en Sudamérica cuyo rodaje empieza el 15 de mayo del próximo año.

No descartó la idea de realizar algún proyecto en República Dominicana ya que cuando se agravó la situación de Elin Ortiz estaba en “conversación” con Juan Ramón Gómez Díaz para entrar a Telecentro, canal 13.