Cómo lograr unas uñas bonitas y saludables

Tener unas uñas bien cuidadas es indispensable para completar el cuidado de las manos. No solo en pro de la belleza, sino también de la salud.

A todas las mujeres nos gusta tener las uñas arregladas, y aunque no todas las llevemos pintadas o decoradas, intentamos de todas las formas cuidarlas, para mantenerlas bonitas.



Sin embargo, muchas veces las uñas no logran el largo que deseamos, se parten con facilidad y tenemos que utilizar otros métodos como las uñas postizas, para lucirlas como queremos.



Según los especialistas, para tener las uñas sanas y fuertes, hay que llevar una alimentación balanceada, que incluya muchos alimentos ricos en calcio; frutas y verduras que aporten vitaminas, así como consumir bastante agua para hidratarnos. Este tipo de alimentación, además, ayudará a mejorar la salud del cabello y de la piel, ya que ellos también necesitan vitaminas para nutrirse.



No te muerdas las uñas, lo único que lograrás es debilitarlas y hacer que se vean descuidadas. Si en momentos de ansiedad y estrés sueles mordértelas, intenta comerte un chicle, utilizar una pelota anti estrés o simplemente realiza una actividad que te induzca a pensar en otra cosa.



Hacerte una manicura habitualmente es importante. Esto además de mantener tus uñas presentables, también hará que al verlas cuidadas evites comértelas o morderlas y te motive a llevarlas siempre de esa forma. Además, es importante que siempre retires la suciedad que hay debajo de las uñas y que te laves las manos con regularidad, para mantener tus manos limpias y libres de impurezas.



Es importante que cuides las cutículas y que jamás las cortes, ya que además de debilitar las uñas, te saldrán esos antiestéticos cueritos que, al rozarlos, producen dolor y hacen que las manos se vean descuidadas. En el mercado encontrarás diferentes aceites especializados para hidratar las cutículas, pero si prefieres las cosas naturales opta por el aceite de oliva, de almendra o de ricino. Aplícalo todas las noches, haciendo suaves masajes en las cutículas, y con la ayuda de un palito de naranjo, empújalas suavemente hacia la raíz de las uñas.



Cuando las uñas no nos crecen como quisiéramos, la solución más fácil y económica es colocarnos unas postizas; sin embargo, muchas veces los pegamentos que se usan para pegarlas son demasiado fuertes, lo que hace que nuestra uña natural se debilite aún más y que jamás crezcan, por lo que es recomendable sólo usar uñas postizas para eventos especiales.

Acude al especialista si es necesario

Si has notado cambios en tus uñas, están amarillas, se han vuelto bastante gruesas, con grietas, partes negras, etc., es recomendable acudir con tu médico, ya que esto puede deberse a alguna infección. Además, muchas veces las uñas se tornan débiles y con puntitos blancos debido a la deficiencia de alguna vitamina . Recuerda que en el mercado hay muchos productos como cremas, esmaltes y aceites que nos ayudan no sólo a endurecer las uñas, sino también a cuidar nuestras manos.