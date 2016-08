René Peguero publica su tercera novela, ‘Libélula’

Con dos novelas publicadas, ‘La Semana’ y ‘Memorias de un Anfibio’ y reconocido en la novelística dominicana como un prolijo escritor de última generación en la literatura criolla, René Peguero, no se detiene y publica Libélula; su más reciente historia bajo editorial Santuario.

El Salón de Conferencias de la Librería Casa Cuesta, en Santo Domingo, fue el escenario que acogió a amigos, familiares y lectores que apoyan y siguen las extrovertidas y reales publicaciones del joven autor, quien es arquitecto de profesión y además, empresario del mundo literario, didáctico y educativo.

Peguero, quien es apodado con cariño como ‘el Peje’; personaje central de su obra ‘Memorias de un Anfibio’, recibió las palabras de bienvenidas de su homóloga Jisell Lerebours, quien desafío las inclemencias del tiempo y de igual forma pudo conmover al quórum y al literato con un retrato anecdótico que recorrió la esencia de sus auténticas ediciones.

La Libélula, sin temor a equívocos, es una novela que tiene la primicia ser escrita en monologo a razón de Peguero. En la historia de este género en el país, no se recuerda. Quizás una o dos. Es una novela narrada en primera persona.

El autor manifestó que, “la libélula es una novela triste, un drama que lo enfoque desde un monologo. La protagonista te cuenta sobre New York, el que no conocemos. No es la ciudad que nos pintan como la 5ta Avenida, el Empire State, los museos, el basement y los cupones de alimentos”.

En su obra, ‘el Peje’ busca retratar la crudeza que viven los emigrantes. Pensar que en su país natal viven mal, pero al llegar a Nueva York, se tropiezan con la ciudad de hierro, despiadada, dijo, “te quedas taxiando, en una bodega. El trabajo no es denigrante, pero no debemos dejar los años de estudios botados. La vocación”, advirtió.

Los recursos estilísticos que emplea son el soliloquio. En algunos capítulos cambia y es el omnisciente quien narra. De repente puede ser una primera o segunda persona que está dentro de la misma historia.

“Es una novela cortita que te deja con el deseo de continuar leyendo. Al final descubres con quien es que ella está hablando. Suponemos que habla con el lector, a veces la gente no entiende”, explicó. Su mensaje a transmitir con la ‘Libélula’ es que, “como dijo José Martí: “nuestro vino es agrio pero es nuestro vino”, finalizó.

De los escritores o autores que conforman la diáspora dijo que están escribiendo muy bien. “aquí hay mucho talento, personas que escriben muy bien, buena poesía, buen cuento o novelas, ganan premios”. Citó como talentosos de la pluma a Yunot Díaz, y Reynaldo Andújar.