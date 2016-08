Accesorios prácticos para decorar la cocina

La cocina es una de las partes preferidas de la casa para mucha gente. No en vano suele ser el centro de reunión cuando se realizan fiestas en la casa. Resulta un espacio acogedor y perfecto para charlar mientras se cocina o se sirven las bebidas en una reunión de amigos. Por eso, es importante que al igual que como cuidas el resto de detalles de la casa, la decoración y los accesorios de la cocina también puedan ser ideales y estar a la última tendencia. Muchas veces no se necesitan de grandes cambios o reformas profundas para darle una mejor vista a tu cocina, sino, simplemente, de encontrar el lugar adecuado a aquellos pequeños accesorios que le otorguen el encanto especial del que carecía. Es decir, cuando pensamos en decorar la cocina generalmente buscamos cambiar la cobertura de las paredes o las cerámicas del piso; quizás, hasta renovar los muebles que compramos hace poco. Pero no, basta solo con un poco de sentido de lo estético y unos simples accesorios para cambiar completamente la estética de tu cocina.



Los accesorios de cocina son mucho más importantes en su decoración de lo que podemos llegar a imaginar. Estos nos ayudan a mantenerla ordenada, a optimizar nuestras horas en la cocina, a distribuir los pequeños elementos propios de este espacio, entre otras cosas.



Uno de los accesorios más prácticos, populares y económicos de las cocinas son los frascos de vidrio. En ellos podemos organizar los alimentos y nos ayudan, a la vez, a darle al espacio un toque decorativo. Todos tenemos en casa, pastas, azúcar, sal, harina, pan rallado, etc. Todos estos elementos se pueden guardar en este tipo de frascos y hacer que sean parte de la decoración o, simplemente, organizar los armarios de la cocina perfectamente, gracias a ellos.



Las estanterías y los ganchos son excelentes accesorios para decorar las paredes de la cocina, a la vez que ganamos practicidad. En ellos se puede colocar, por ejemplo, los frascos de especias o algunas de las tazas de cocina decorativas.



¿Qué provecho sacamos con esto? Además de que estos elementos están decorando la cocina, los tenemos a mano para poder utilizarlos, con lo que optimizamos el tiempo. Eso sí, no te excedas en colocar estanterías decorativas y ganchos, porque el exceso de éstos hará que la cocina se vea más pequeña.



Unos accesorios que no pueden faltar en ninguna cocina, sin importar su estilo, son las plantas naturales. Estas no solo adornan, sino que le dan vida al espacio, haciendo que gane encanto y naturalidad. Tendrás que buscar plantas resistentes a las “inclemencias del tiempo” y que sean propias de las cocinas, como albahaca, tomates o cualquier otra que sea comestible.



Los organizadores tipo cajones son otros de los accesorios que no pueden faltar en tu cocina. No hay nada más molesto que ir a buscar algo a un cajón y que esté totalmente revuelto. Con los organizadores conseguiremos que todos los elementos se mantengan en su sitio y ganaremos orden y ahorro de tiempo.



Cuadros o vinilos decorativos de temas culinarios son excelentes alternativas para las paredes de la cocina. Si quieres decorarlas y no deseas optar por ganchos o estanterías, porque no disponemos de mucho espacio, estas son soluciones perfectas para “llenar” las paredes, darles encanto y no perder ni un centímetro.



Detalles con color



Posiblemente este sea uno de los espacios con más posibilidades a la hora de decorar, ya que no solo puedes poner el detalle y el gusto en los muebles y los electrodomésticos, sino que además tienes la posibilidad de que cualquier utensilio tenga un toque de diseño, de color y pueda resultar muy divertido. Tus invitados agradecerán que les sirvas la comida en originales platos, el vino en espectaculares copas y el café en unas cafeteras sofisticadas. El color es una de las señas de identidad de este tipo de accesorios. Podrás vestir la mesa de originalidad y buen gusto llenándola de colorido, múltiples formas y numerosos detalles. Probablemente, en la época en la que estamos y con la palabra crisis siendo la más utilizada en el vocabulario español, si de lo que tienes ganas es de reformar la cocina, pero tu economía no te lo permite, ésta puede ser una posibilidad estupenda para darle un giro sin que la inversión sea especialmente costosa.



Los muebles auxiliares y los accesorios de cocina son los elementos que completan una estancia, especialmente la cocina. No es solo un espacio para comer; es algo más, y por este motivo es necesario optimizarlo al máximo, ya que, por regla general, no todas las casas cuentan con cocinas espectaculares. La funcionalidad y la decoración a través de accesorios es algo elemental a la hora de elegir qué cosas vas a comprar.



Existen numerosas opciones y una gama muy amplia de precios. Intenta adquirir cosas de calidad si se trata de vajillas, cafeteras etc. Le darás mucho uso, y a la larga te acordarás del dicho: lo barato sale caro. Sin embargo, los saleros, las bandejas y servilleteros podrás encontrarlos a muy buen precio y con diseños muy originales.

Saber

El verdadero ambiente cálido y de lujo de una cocina se consigue con pequeños y simples detalles. Por ejemplo, una pieza decorativa especial.