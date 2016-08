Aisha Syed: “La disciplina ha sido mi mejor aliada”

Santiago. La violinista Aisha Syed Castro ha paseado su talento alrededor del mundo en sus quince años de carrera, teniendo como aliada la disciplina, ya que, dice, no compromete con nada sus horas de ensayo y trabajo. La santiaguera, catalogada por el extinto maestro Carlos Piantini como “el futuro de la música clásica en el país”, y que esta noche se apresta a ofrecer el concierto “Mis 15 años” en el Gran Teatro del Cibao a beneficio de la Fundación Campamento Bao, se muestra orgullosa de todo lo logrado en su trayectoria.



“Siempre trato de promover un mensaje: primero Dios y después la disciplina, porque hay mucha gente con muchísimo talento que no llega tan lejos que gente que, quizás, tiene menos talento, pero trabaja”, afirma la violinista catalogada por la crítica especializada en diferentes continentes como “una virtuosa”.



Aisha, quien recientemente presentó su tercer disco, dice que siempre ha sentido apoyo de su país, ya que cada vez que ofrece un recital, como el pasado tres de agosto en la Sala Carlos Piantini, el teatro está lleno. “Siempre que me he presentado he sentido el calor del público, ese amor, ese deseo de aprender más, especialmente los jóvenes y los niños, que es lo interesante de mis conciertos, especialmente del público de aquí, que es algo muy interesante, porque la música clásica es consumida más que otra cosa por la gente mayor”, expresó Aisha durante una visita a la redacción de elCaribe en Santiago.



Aisha, quien va por su cuarta gira mundial, ha tocado en París, Los Emiratos Árabes, China, Colombia, Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Su agenda la llevará en los próximos días a Nicaragua y Argentina. Luego, regresa a Londres y Canadá. La reconocida violinista promete que el concierto de hoy “será una noche lindísima, y una de las cosas más importantes es que va a ser a beneficio de los Campamentos Dubert”.