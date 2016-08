¿MOPC, un superministerio?

Si preguntara muy pocos estarían en desacuerdo con el trabajo que realiza el Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Santo Domingo, pues quién no vería con buenos ojos que se asfalten calles y avenidas, se mejore el tránsito vehicular y hasta se embellezca la ciudad.

Como ciudadano deseo que el país se institucionalice para una mejor convivencia y una mejor práctica de la democracia, pero el accionar de dicho ministerio, dado que las ciudades son responsabilidades de los ayuntamientos, hace que ese deseo esté a contracorriente. Para que se note su presencia y se sepa quién lo hizo, ya que quien paga manda, se colocan letreros permanentes con el símbolo MOPC.



Con el propósito de este artículo entré a la página web del MOPC y en Misión, Visión, Objetivos y Valores lo único que encontré que puede dar a entender que dicho ministerio tiene la autoridad para intervenir las ciudades es lo que dice en Objetivos: “Lograr la máxima seguridad del tránsito y propender a la disminución de daños a personas y bienes, dándoles fluidez a la circulación mediante el aprovechamiento máximo de las vías de comunicación”, lo que es un enunciado general y no se puede inferir que aplique a las ciudades, pues eso no lo pude encontrar en las diversas leyes y decretos que publican en dicho portal. La Ley No. 676 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, del 1944, en su artículo 1 en cuanto a que quien quiera urbanizar una porción de terreno deberá someter un proyecto al Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo o a la autoridad municipal correspondiente, y la Ley de vías de comunicación No. 1474 del 1938: Título II, Capítulo I, Art. 13, dice que las calles pertenecen al dominio público municipal y que como los caminos no tienen solución de continuidad entre sus puntos terminales, cualquier trabajo que se haga en el pavimento y cunetas de dichos cruces se halla bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas, pero que la construcción, ampliación y mantenimiento de las aceras de dichos cruces continúan a cargo de los municipios respectivos, lo que deja bien claro que la competencia es de las ciudades, a no ser que alguna ley nueva o que no haya leído diga lo contrario. Usted pensará que son leyes muy viejas, pero son las que tenemos y las que hay que cumplir, y las que los funcionarios, electos o no, al momento de juramentarse se comprometen a acatar y hacer cumplir.



En esta administración el MOPC creó una unidad que se llama Comisión Militar, la que según el portal fue creada para “Conducir de forma eficaz las operaciones de vigilancia, protección y seguridad vial y patrimonial a través del Ministerio...”, y dentro de los servicios que ofrece, entre otros “Realizar patrullaje, asistencia vial (servicio que es muy bueno) y velar por el cumplimiento de la ley 241 en las carreteras de dominio del Estado”. De esto último no hacen nada, todo lo contrario, pues en sus narices los conductores violan la ley y esos militares, que no son agentes de policía de carretera o de tránsito, no hacen nada. Esa Comisión Militar ha extendido sus servicios por lo menos a la ciudad de Santo Domingo, que más que nada es un servicio de policía, y en vez de al MOPC, esas son funciones del Ministerio de Interior y Policía y de su brazo ejecutor, la Policía Nacional.



El viernes 12-8-2016 me quedé pasmado cuando dos camionetas del MOPC me pasaron por el lado con unos tanques plásticos con un líquido en su interior, unos equipos que a todas luces son bombas de fumigación y en sus laterales unos letreros que dicen “Unidad combate plagas tropicales”. Por fin, ¿qué es el MOPC?, ¿uno para las funciones de obras públicas o uno con capacidad para accionar en el área que mejor le parezca?, ya que combatir plagas tropicales es una función del de Ministerio de Agricultura o de Salud Pública, amén de las citadas anteriormente.