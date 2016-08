Pie, a la espera de reunirse con el presidente Medina

Luisito Pie está a la espera de que el presidente de la República, Danilo Medina, lo reciba, aunque reconoce que la agenda del mandatario está “muy apretada”. “Me informaron que tiene una agenda muy fuerte”, expuso Pie. “Se espera que para el viernes (hoy) nos puedan dar una respuesta sobre cuándo podría producirse ese encuentro con el presidente (Danilo) Medina”, agregó el ganador de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Río.



A su llegada al país, procedente desde Brasil el pasado lunes, el Gobierno dispuso la entrega de una vivienda para Pie, así como una cantidad de dinero no revelada, anuncio que fue hecho por el ministro de Deportes, Danilo Díaz.



Aclaración



Por otro lado, Luisito quiere dejar en claro que la visita realizada el pasado miércoles al excandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, no está ligada a la política como ha querido manejarse.



Manifestó que se trató de una visita de cortesía y a la vez de agradecimiento ya que Abinader, a su juicio, fue una de las personas que siempre estuvo al tanto con su actuación en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



“Esa visita no fue política, fue de cortesía”, expuso Pie. “Abinader fue una de las tantas personas que siempre estuvo atenta a cada combate. Así como lo visitamos, así lo estamos haciendo con otras instituciones que lo requieren”, agregó el nativo del municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.



Durante la visita al dirigente político, el taekwondista de los -58 kilogramos estuvo acompañado por el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Francisco Camacho; el entrenador Miguel Camacho, así como de sus compañeros de selección Moisés Hernández y Katherine Rodríguez.