Santana da estabilidad a los Indios de Cleveland

Carlos Santana no sólo está a tres jonrones de cruzar la frontera de los 30 por primera vez en su carrera. También la vida podría sonreírle con una Serie Mundial. Después de un difícil año anterior, lidiando con problemas de espalda y con la inconsistencia de su rol defensivo, en esta temporada Santana se ha reencontrado con aquel jugador que logró despachar 27 cuadrangulares en 2014.



“El equipo ha estado esperando mucho más de mí y gracias a Dios he podido estar saludable para ayudarlo”, afirmó Santana a elCaribe.



Sin duda alguna, los Indios de Cleveland tienen una cómoda ventaja en la División Central de la Liga Americana. Con récord 72-53 (sin la jornada de anoche), con cinco juegos por encima de los Tigres de Detroit, se han colocado en la ruta para llegar a la postemporada.



Parte de ello, se debe a lo impactante que ha sido su ofensiva junto a su pitcheo. Y de ello, se habla de la gran estabilidad que le ha brindado Santana como bateador designado y líder de esa tribu. Los Indios ocupan la posición número dos en la Liga Americana en impulsadas (586) y de igual forma, en anotadas (619). También se sitúan en el segundo puesto en efectividad (3.84).



“Han sido muchas las claves para esta buena temporada. Lo más importante es que he estado en salud, diferente al año pasado, además de ver que tu equipo está en pelea. Eso te da motivación para seguir adelante”, expresó el dominicano quien batea para promedio de .243, con 27 cuadrangulares y 64 carreras impulsadas.



Aunque tiene un promedio inferior a los .250 puntos, se ha colocado segundo en jonrones en el equipo y ha recibido 56 bases por bolas para encabezar ese departamento en su organización. Es tercero en el conjunto con 64 remolcadas.



“Tuvimos un primer bate con 20 cuadrangulares antes del Juego de Estrellas”, dijo Jason Kipnis. “No muchos equipos pueden decir eso. Ese es el lujo que tenemos con él en el puesto de abridor. Ha hecho un gran trabajo hasta la fecha”, agregó. Santana es el primer jugador de Cleveland que tiene 20 o más estacazos de cuatro esquinas antes del Juego de Estrellas desde Grady Sizemore, quien bateó 23 en 2008. Carlos bateó 19 jonrones la temporada pasada.



El dirigente Terry Francona trasladó al quisqueyano al primer bate por primera vez en su carrera el 22 de abril contra los Tigres de Detroit. Abrió el juego con un cuadrangular ante Justin Verlander.



Y desde entonces, Santana no ha perdido el objetivo de llegar a los 30 bambinazos o quizás más por primera vez durante sus seis años en la Gran Carpa. “Cada pelotero tiene sus metas. Estamos cerca, esperemos en Dios que siga bien. Esa es la meta tratar de llegar a 30 o más. O cuando viene a ver 40, uno nunca sabe”, manifestó el bateador designado a carcajadas.



No sólo con el bate el jugador de 30 años se ha dejado sentir, sino que también con su voz ha podido liderar el grupo de veteranos y jóvenes que comparten el camerino de Cleveland.



“No me considero un líder, pero si hay que decirle las cosas bien dichas a cualquier pelotero, se las digo”, expreso Carlos. “Nosotros vamos a batallar hasta el final. Yo confió en mi equipo y trataremos de llegar a postemporada”.