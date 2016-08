Talento dominicano en el teatro argentino

Antes de abrirse el telón del emblemático teatro Maipo de Buenos Aires, Argentina, se escucha la voz de una locutora que anuncia que “el papel de Burro estará interpretado por Manuel Victoria”, haciendo referencia al actor dominicano que encabeza la versión argentina del famoso musical de Broadway, Shrek.



Manuel Victoria dejó República Dominicana en el año 2010, luego de haber participado en exitosas obras como “High School musical” o “Hairspray “, de directores consagrados de la talla de Nuryn Sanlley y Amaury Sánchez, entre otros. “Todo lo que estaba haciendo en ese momento lo dejé y me fui tras un sueño que siento que de a poco lo estoy alcanzando”, explicó el joven actor a elCaribe.



Victoria, cuenta que llegó a la Argentina para estudiar teatro musical en la escuela del reconocido bailarín y director Julio Bocca, en la que audicionó y ganó una beca que le permitió aprender durante cuatro años varias disciplinas del arte. “No sé si la suerte o el destino, pero a los cuatro meses de llegar al país, quedé para la obra Avenida Q, un musical de Broadway, cuya premisa son los títeres. Me han tocado papeles en los cuales he explotado mi dominicanidad o mi neutralidad con el español. Casi en todas he hablado neutro, y eso aquí no abunda”, dijo el actor sobre su ingreso al espectáculo argentino.



Con una gran sonrisa y mientras se maquillaba para subir al escenario, Manuel Victoria, quien es oriundo de Santo Domingo, afirmó que los años de estudio con el fallecido director Enrique Chao le permitieron tener una base para dejar su país con apenas 18 años, y enfrentar nuevos retos en otros escenarios.



“Gracias a Dios todas han sido cosas buenas desde que llegué. Hice musicales como Te Amo Porque..., Wow y Mama Mia, este último de Broadway, algo maravilloso, porque es un formato que se vende en todo el mundo y en cada país lo que hace un actor debe ser lo mismo, el vestuario, el recorrido que haces como actor en la obra debe ser igual en Filipinas, España o Argentina”, afirmó Victoria.



Al ser consultado sobre si sufrió algún tipo de discriminación en Argentina, “Manu”, como le dicen sus amigos, sostuvo que “lo más difícil es la mala idea que algunas personas pueden tener de los dominicanos, sobre la prostitución, las drogas, etc. Pero a mí no me ha pasado”, afirmó, tras agregar que lo han cuestionado por su color de piel, ya que para algunos argentinos él es “demasiado blanco para ser dominicano”, pero que él aprovecha para hablarle de la diversidad que existe en su tierra natal.



Su interés de hacer teatro en RD



Manuel Victoria dijo que se encuentra preparando un musical para presentarlo en su país natal el próximo año. Se trata de una historia original que ya está escribiendo y que contará con un productor asociado dominicano.



Sobre el teatro en Santo Domingo, el actor de 24 años cree que en su tierra no hay suficiente apoyo e incentivo para el arte, y que espera que esto cambie en algún momento. “Metiéndome más adentro del problema, creo que si en las escuelas públicas le dieran un poquito más de atención al arte, con una clase que tengan de teatro a la semana, o una de expresión, tanto corporal como de escribir, creo que con esa base podríamos empezar a ver cambios en la generaciones futura”. Resaltó, además, que en República Dominicana hay mucho talento, pero que lamentablemente en el cine se ven las mismas caras desde hace varios años.



“Hay muchos actores de teatro en nuestro país que fácilmente pueden hacer cine, pero les juega en contra que no tienen la cara, que no tienen la presencia, la base de seguidores de Twitter o la televisión. Muchos se formaron en Bellas Artes y se especializan en el exterior, y cuando regresan al país no tienen la oportunidad. Entonces, así no se puede”, puntualizó.