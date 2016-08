Víctor Manuel Familia Aquino es un escritor dominicano y coach transformacional que recientemente puso a circular su última obra motivacional titulada el “Diario de un genio” que presenta un autorretrato de su vida. Es un libro social y de corte humanístico, convertido en best seller a petición de los lectores, quienes haciéndolo suyo desde la primera semana de colocación en Amazon y librerías, rompieron récords de ventas. Es una guía que exhorta a las personas a vivir de manera extraordinaria, sin límites y, a quienes desmayan en la conquista de sus sueños por miedo al fracaso, que no sucumban. Originario del sector “Lávatelopronto”, del paraje Los Manantiales que pertenece a la sección El Naranjo, de Las Matas de Farfán, en su obra, también ejemplariza exponiendo las peripecias que tuvo que atravesar y los obstáculos a vencer desde su querido Sur Profundo, junto a su familia. No se detuvo y hoy, es un escritor de fama internacional posicionado en categoría de superación personal.

Viene de una familia de valores y tesonera. ¿Cómo fue su infancia?

Vengo de un campo del Sur Profundo, que no tenía agua ni luz; también de una familia numerosa de papá y mamá, conformada por doce hijos. Básicamente, vivíamos con la vida o la vida con nosotros porque dormíamos en una sola habitación. Algunos no dormíamos, sino que soñábamos en la confortabilidad del piso, sin ningún acondicionamiento.



¿Cómo pudo lograr posicionarse en el ranking de escritor best seller?

El sacrificio forja el carácter del hombre. Me trasladaba 20 kilómetros hacia la escuela El Naranjo, donde inicio mi luz, inquietud. Fui un abanderado de estudiar. Por eso logro “Diario de un genio” a raíz de que viví en la oscuridad física, mas no espiritual. Es un 16 de agosto de 1986 que nos trasladamos a la capital, justo a las 7:15 de la mañana; cargados de sueños y temor.



¿Por qué escribir sobre liderazgo transformacional?

Los seres humanos tendemos a rendirnos frente al fracaso. Vemos los obstáculos y dificultades como piedra de tropiezo. En el “Diario de un genio”, Pablo, quien es el personaje central, aprovecha estas vicisitudes y las convierte en oportunidades. Los vencedores rompen las barreras porque la mente construye y destruye puentes y caminos, destinos. Lo que explico es cómo transformarse en un verdadero genio”. Veo mucha gente languidecer que ven imposibles donde hay sueños.



¿Cómo una persona puede convertirse en el “genio” que narra la obra?

Esta obra indica que a través de las distintas relaciones interpersonales, empresariales y académicas se puede recolectar no solo información sino, saber detectar las necesidades de los que comparten a tu alrededor. Sus problemas y aflicciones. Luego me interesé en el contacto directo con los públicos y realicé cursos y talleres en Costa Rica y Estados Unidos, para capacitarme como facilitador, y luego me certifico en INFOTEP.



¿Cómo descubre su aptitud de influir e impactar a las personas por medio del Liderazgo Transformacional?

Empecé a nadar en distintas empresas pudiendo observar que cuando diserto la gente queda impactada. A tal punto, que una joven se acercó en una de mis conferencias y me dijo usted me ha cambiado la vida. Para mí fue increíble y es así como empiezo a escribir “Diario de un genio”. Duré varios años en escribirla, aun así son 200 páginas y se puede disfrutar con practicidad y facilidad. Sus letras son legibles y te permite conectar y no despegarte.



¿Cómo el portal publicitario y de venta Amazon acoge su propuesta y la pone a circular?

Es otra historia de prueba, no me rendí. Amanecía buscando la forma para colocarla en Amazon. Pasé peripecias increíbles porque me devolvieron el libro tres veces, sin embargo, nunca perdí mi foco de convertirlo en lo que es hoy en día. Cuando una persona lea esta obra quiero que pueda transformar algo en su vida.



¿Cuál sería su filosofía de vida y como escritor qué persigue con sus publicaciones?

Es una filosofía vivir al máximo, sin miedo. Todo es posible si nos dedicamos hacerlo posible porque la vida le abre paso al hombre que sabe para dónde va. Quien no sabe para dónde va, ya llegó o cualquier camino lo lleva. En “Diario de un genio” se crea la oportunidad de ver la luz, donde solo existía oscuridad y les enseña a salir del infierno que produce la inercia y adentrarse en la gloria que proporciona la renovación, enseña a convertir lo ordinario en extraordinario y ver oportunidad en la calamidad, las historias no se escriben, se hacen, porque al hacerlas se escribirán solas.



¿Y del mercadólogo y experto en networking qué puede compartir?

Me apasiona conversar y tratar con la gente y el mercadeo. Inicio en las universidades como la UNPHU, donde impartí docencia. Actualmente, en UNICARIBE, como docente en la Escuela de Negocios y continúo con mi visión y misión de transformar personas y empresas. Luego me convertí en conferenciante transformacional o coach de vida y consultor empresarial. Yo veo oportunidades en las precariedades, calamidad y dificultades, y es lo que les enseño a los demás.



¿Cómo ha sido valorado su libro y hacia qué país se dirige en los próximos meses?

En el 2015, mi libro en la primera semana de venta por Amazon se convirtió en Bestseller a nivel mundial. Es oportuno para esto que las personas lo compren y comenten. En su categoría de Transformación Personal ocupa la posición 31 entre más de tres millones de libros y en Diseño de Vida para 2014, fue número uno. En éste año, lo pusimos a circular en febrero en la librería de Casa Cuesta y en una semana se agotaron los ejemplares. Hay una efervescencia positiva en ese sentido por los lectores. Yo he podido disertar delante de más 1,500 personas en más de tres ocasiones en escenarios compartidos con Tania Báez, Ismael Cala y Camilo Cruz, ejemplo en el auditorio de Sambil, en Sntiago de Los Caballeros.



¿Cómo animas o transformas a las personas por medio de tus conferencias?

Las conferencias que diserto pueden ser de negocios. Pero en relación al libro son de emprendurismo porque los emprendedores fracasan muchas veces en el primer año no porque en el mercado no haya una oportunidad, sino porque fracasan en su interior. En mi conferencia titulada el (Corazón del Emprendedor) trabajo la actitud de que el fracaso es una gran oportunidad para convertir lo ordinario en extraordinario. Las personas en las redes me expresan que les genero esperanza y es que vean bendición donde solo ven maldición. l

Opinión

La transformación duele pero es necesaria, si se desea alcanzar nuevos niveles de experiencias. Para transformar su mundo, debe transformar el suyo primero”.

Objetivo

La misión de Víctor Familia es empoderar a las personas y empresas del mundo para que vivan una vida sin límites y todo lo que hago así va direccionado”.