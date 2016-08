Lilly entregará hoy su “Sinfonía para el cielo”

La reconocida cantante cristiana Lilly Goodman sube hoy al escenario de la sala principal del Teatro Nacional, de la mano del maestro Amaury Sánchez. “Sinfonía para el cielo” es el concierto que refresca sus grandes éxitos, como “Vuelve a casa”, “Al final”, “Cúbreme” y “El mismo Dios”, acompañada de más de 60 músicos de la Filarmónica de Santo Domingo.



La cantante expresó que más allá de los reconocimientos en todo el mundo por sus composiciones, su pasión y motivo para subir a escena sigue siendo amar a Dios sobre todas las cosas, por lo que este concierto es una alabanza y un instrumento para tocar vidas.



Al final del encuentro, la cantante dio entrevistas particulares a algunos medios, y se vivieron momentos de mucha emoción para los presentes cuando ésta empezó a cantar una de sus canciones a capela durante una de las entrevistas. “Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti”, cantó la artista como respuesta a una de las preguntas.

“Sinfonía para el Cielo” se convierte en un gran reto para Amaury Sánchez, ya que es la primera vez que trabaja como productor y como arreglista para un artista cristiano.



Lilly Goodman es una de las voces dominicanas más representativas de la industria musical de corte religioso. Su discografía la integran exitosos títulos como “Contigo Dios” (2000), “Lilly and US” (2002), “Vuelve a Casa” (2003), “Abrigo” (2004), “Sobreviviré” (2006), “Sin miedo a nada” (2008), “La compilación” (2010) y “Amor, favor y gracia” (2013).



Las boletas de “Sinfonía para el cielo” están a la venta a través del sistema Ticket Express y el Teatro Nacional.