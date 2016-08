Peralta y Muñiz, dos talentos que crecen en el fútbol

El fútbol dominicano no cesa de congregar nuevos talentos a esta disciplina que con el pasar de los años sigue aumentando en cuanto a popularidad, en especial en el ámbito femenino. Tales son los casos de Carla Peralta y Carla Paola Muñiz, dos jovencitas que se abren paso en este deporte como capitana y subcapitana de la selección nacional de fútbol Sub-15.



“Este es un deporte muy competitivo y fuerte a la vez”, reconoce Peralta, nativa de Mao, Valverde, y quien funge como portera de la selección. “Es fuerte porque somos mujeres, pero a la vez se disfruta porque te mantiene en constante movimiento”, agregó. Relató que se inclinó por este deporte gracias a los comentarios que en su provincia circulaba, aunque reconoce que llegó un momento que no le puso atención.



“Uno siempre tiene un primo o un amigo que juega fútbol primero que uno. Recuerdo que me invitaron a jugar y en principio dije que no, pero después me acerqué, comencé a practicarlo hasta que me gustó y no me arrepiento de haber tomado esa decisión ya que hay otros deportes que van con tu personalidad y este fue el que me gustó. Por ahora es mi pasión y quiero que siempre lo sea”, sostiene la joven de 15 años.



Año y medio es lo que Carla tiene en el mundo del fútbol y los resultados logrados hasta el momento han sido de mucho provecho para su joven carrera, quien fue captada por un personal de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) con la idea de preparar la selección. También ha sabido llevar a la par la práctica de este deporte con los estudios. “Una de las ventajas que tengo es que donde estudio hay una cancha de fútbol. Estudio en la mañana en el colegio Padre Luis Variara en Mao y juego en la tarde”, señala Carla, quien cursa el octavo grado.



Muñiz, motivada por su padre



En el caso de Carla Muñiz, la pasión por el fútbol va más allá gracias a su padre, la persona que la motivó para que practicara ese deporte.



“Mi papá (Irving Muñiz) quería que practicara un deporte cualquiera de los que imparten en el colegio Babeque, donde estudio. El habló con mi entrenador, quien me puso a jugar en atletismo, voleibol, pin-pon y fútbol, este último del que más me llamó la atención. Al día de hoy me siento muy contenta de formar parte de este deporte del que tanto provecho le he sacado, gracias a la motivación de mi padre”, sostuvo Muñiz, quien tiene desde los nueve años jugando el deporte del balompié. “A través del fútbol he adquirido más disciplina, así como desarrollar, a través del juego, todo mi físico. Este es un deporte en el que te vas acostumbrando poco a poco hasta que le tomas el ritmo”, agregó.



Su llegada a la selección, gracias su entrenador Jonathan Cabral, quien vio en ella potencial para este deporte mientras practicaba en la Meca. “Recuerdo que estaban buscando talentos para integrarla a la preselección, jugué como siempre lo hago y gracias a Dios que estoy aquí y contenta por ser parte de la selección”, manifestó la novel jugadora.



Tanto Peralta como Muñiz vienen de participar en el pasado campeonato Concacaf, celebrado en la ciudad de Orlando y que tuvo como escenario el Complejo ESPN en Walt Disney World y que tiene como objetivo preparar las selecciones femeninas de la región para las eliminatorias mundialistas Sub-17.



“En este deporte hay que tener disciplina y siempre ayudar a tus compañeras. Gracias a esas cualidades fue seleccionada subcapitana de la selección y del que me siento muy feliz de esta responsabilidad”, señaló la nativa de Santo Domingo.



La selección nacional femenina sub-15 está compuesta por 18 jugadoras provenientes de diferentes provincias del país, entre estas de San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, La Romana, El Seibo, San Juan, La Vega, Espaillat, Ocoa y Santo Domingo, entre otras.



Talento indiscutible



José Saldaña, director técnico de la selección, calificó de “extraordinario” el talento mostrado tanto por Carla Peralta como Carla Paola Muñiz con el equipo. “Ambas tienen un talento indiscutible”, señaló Saldaña. “Tienen mucho potencial. Se entregan al juego. Son dos jugadoras con mucho nivel al igual que el resto de la selección”.



Indicó que la decisión de escoger a Peralta como capitana de la selección no fue tarea difícil. “Ella tiene ese toque inigualable y destreza en el juego. Es una joven que ya ha mostrado sus credenciales en un torneo correspondiente a la sub-17 celebrado en Puerto Rico”, manifestó el director técnico.