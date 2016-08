Unibe concluye Copa de Golf Ceu Open

La Universidad Iberoamericana (UNIBE) y su Círculo de Egresados celebraron, por octavo año consecutivo, la Copa de Golf Ceu Open, a beneficio del programa de becas Líderes del Mañana. Las palabras centrales estuvieron a cargo del Consejero Delegado del Consejo Regente, Gustavo Batista, quien resaltó el papel de los jugadores, patrocinadores y organizadores apoyando una causa tan noble como la formación académica de jóvenes brillantes.



Las gracias, en nombre de los estudiantes del programa de becas, las ofreció Stephanie Checo, quien señaló que “ser líder del mañana no es juego, no son elegidos porque sí, sino porque si hay que dar el 100%, dan el 120. Ser líder del mañana, ha marcado y marcará muchas vidas gracias al esfuerzo de ustedes”.



En la ceremonia de premiación, realizada en el Restaurante Versus, en la Marina de Cap Cana, fueron premiados con el mejor Score Bruto Overall, la pareja conformada por Edgar Alma y Marco Polanco; y el mejor Score Neto Overall lo lograron Raúl Linares y Marcel Olivares, entre otras categorías.