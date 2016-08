Basura se “traga” sectores de Santo Domingo Este

29/08/2016 12:00 AM - Justo Maracallo

Algo huele mal en Los Mameyes, Villa Duarte, La Isabelita y otros sectores de Santo Domingo Este desde el pasado 16 de agosto cuando las nuevas autoridades edilicias tomaron posesión del Ayuntamiento de este municipio. El hedor proviene de la basura acumulada en decenas de vertederos improvisados en estos lugares ante el deterioro del servicio de recogida de desperdicios. Avenidas como la Iberoamericana, 26 de Enero, Eduardo Brito, Estados Unidos; así como las calles Segunda, Tercera, Cuarta, Olegario Vargas y Real, de esos sectores, lucen abarrotadas de basura desde hace una semana, según revelaron sus residentes.



Señalan que desde que las nuevas autoridades se hicieron cargo del Ayuntamiento, el servicio de recogida de basura es precario en unos sectores e inexistente en otros, lo que obliga a los munícipes a arrojar los desperdicios a las calles formándose grandes basureros generadores de enfermedades.



“No querían caña, cojan caña”, fue la expresión del señor Domingo Santana, al referirse al nuevo alcalde Alfredo Martínez (El Cañero), en momentos que se disponía a depositar cuatro bolsa negras repletas de desperdicios en un vertedero improvisado en la avenida Iberoamericana, próximo al barrio La Gallera, donde reside.



Durante un recorrido por estos sectores se pudo observar que los residentes han sacado a las calles los desperdicios, lo que interfiere con el tránsito de vehículos y de peatones, al alegar que ya no soportan el hedor en sus hogares. “Antes de que el Cañero llegara al Ayuntamiento, el camión pasaba por aquí a diario.

Todos teníamos la basura en el patio y la sacábamos al oír la bocina del camión. Ahora no soportamos toda esta basura, de más de una semana, y hemos tenido que arrojarla a la calle”, señaló María Infante, residente en Los Mameyes.

“El camión tiene una semana que no pasa”

“Pero este hombre no recoge la basura, mire cómo está la basura aquí. Y yo duré anoche hasta las 10:00 de la noche apilándola ahí para que no tapara la calle. ¿Y para qué fue que lo pusieron, el camión tiene una semana que no pasa?”, exclamó Antonio Mercedes (Pepe), mientas descargaba un triciclo repleto de desperdicios en la calle Terminal Esso, de Los Mameyes.