Muerte de Juan Gabriel llena de luto a la música

29/08/2016 12:00 AM - José Nova

Con la muerte repentina del cantautor Juan Gabriel, a causa de un infarto fulminante, el mundo ha perdido a uno de los artistas latinos que más contribuciones hizo en la música popular. Desde ayer, las manifestaciones de luto de millones de fanáticos y de artistas de diversos países, incluyendo de República Dominicana, donde “El Divo de Juárez” se presentó por última vez en febrero del pasado año (Hard Rock Hotel), han colmado todas las redes sociales.



“Se fue uno de mis ídolos, justamente en el momento que el mundo le hace falta buena música. Gracias por tu influencia maestro querido”, escribió el cantautor dominicano Wason Brazobán.



Personalidades de todo tipo, desde artistas, músicos y hasta deportistas han expresado su sentir por la muerte del artista. La presentadora y cantante Charytín Goico, aun sin reponerse de la muerte de su esposo Elín Ortiz, recibió con tristeza la noticia del deceso de Juan Gabriel, a quien dijo “recordaremos por siempre, con amor y admiración”.



Mientras que Marco Antonio Solís dijo: “Mi paisano y hermano del firmamento de las letras y melodías Juan Gabriel nos dice hasta siempre desde el cielo”.

El cantante y compositor Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, murió el domingo por la mañana en Santa Mónica, California, de acuerdo con el portal Univisión. Tenía a 66 años.



El deceso del intérprete originario de Parácuaro, Michoacán, sucedió a las 11:30 a.m., a causa de un infarto, según reportó el periodista mexicano Joaquín López Dóriga.



Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en México. Logró consolidarse como uno de los principales autores e intérpretes de la música popular en México, con canciones como “No tengo dinero” o “Querida”. Otros de los temas que hicieron famoso a Juan Gabriel son “La diferencia”, “Siempre en mi mente”, “Abrázame muy fuerte”, “Hasta que te conocí”, “Amor eterno”, entre otras.



Su amplio cancionero lo consagró como uno de los artistas más prolíferos de América Latina en diferentes géneros como las baladas, rancheras, boleros, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, música de banda, new age, disco, country, big band y hasta canciones de cuna dedicadas a cada uno de sus hijos. Estas le hicieron merecedor del reconocimiento de múltiples generaciones hispanoamericanas que desde 1971 han hecho de sus composiciones las melodías que día a día se han convertido en patrimonio cultural del mundo latino. Es considerado por muchos, como el principal precursor y bastión de la música regional mexicana contemporánea.



Juan Gabriel ofreció una infusión fresca, un sello particular y atrevido a la música popular en México, con un estilo interpretativo único y cautivador, un linaje de perfecto showman; Juan Gabriel logró consolidarse como el artista más constante y famoso en los últimos 50 años en México, figura fundamental de la música en español de finales de siglo XX e inicios del presente siglo. Además de ser el compositor que más canciones registradas tiene en la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) y el que más recursos económicos genera por concepto de regalía a dicha asociación, según los registros de Wikipedia.



En 2009, la Academia Latina de la Grabación nombró a Juan Gabriel Persona del Año del Latin Grammy, y de acuerdo con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS), el cantante mexicano ha vendido poco más de 100 millones de álbumes, convirtiéndose así en uno de los artistas mexicanos más prolíficos y vendedores de la historia musical en México. Además de tener más de 1,800 canciones escritas.

Un referente musical de generaciones

Su disco Recuerdos, Vol. II lanzado en 1984 es el disco más vendido en toda la historia en México, con más de 16 millones de copias.



Sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como el turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés, e interpretadas por más de 1,500 artistas y grupos de todo el mundo, es el compositor hispano más cantado a nivel mundial. A sus ventas como intérprete (+150 millones) se adicionan 75 millones de copias como productor discográfico y 45 millones más por las altas ventas de sus realizaciones musicales al lado de la española Rocío Dúrcal, con quien conformó la pareja musical más reconocida y exitosa de Iberoamérica.