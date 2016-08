Realizarán el XIV Congreso The Future of Advertising 2016

Expertos del marketing y la publicidad se reunirán en el país para celebrar la XIV edición internacional del Congreso The Future of Advertising 2016. El congreso The Future of Avertising (#FOARD2016), en su tercera entrega en la República Dominicana y la 14va a nivel internacional, destacará por su contenido y por el nivel de sus expositores internacionales.



En el evento se ofrecerán 10 conferencias magistrales y 2 paneles, en los que se tratarán temas en torno a la innovación y el futuro de la industria publicitaria.



Los detalles del congreso fueron ofrecidos por la directora de Eventos Internacionales de MarketingDirecto.com, empresa organizadora de la actividad, Yessely López, quien dijo que el objetivo de FOA es despertar a los profesionales del sector publicitario y señalarles los cambios necesarios para evolucionar.



El congreso es un evento dedicado a la publicidad y el marketing, el cual se llevará a cabo por tercera vez en el país el 22 de septiembre en el centro comercial Sambil, de ocho de la mañana a siete de la noche.