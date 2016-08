Visa semanal

Hola Dr. Roque. Le escuche en la Z-101 que Obama aprobó una ley para que se pueda invertir en América, sin tener que usar una visa de trabajo o residencia. Eso es magnífico. Soy empresario de la construcción. ¿Se puede hacer comprando vivienda, como inversión? ¿Qué debo hacer? Arq. Vicini.

En 2014 Obama emitió un decreto, el cual se convirtió en ley esta semana y comienza en enero 2017, mediante el cual, cualquier inversionista que invierta en un negocio prospero, con tres años de vigencia, un capital mínimo de US$375,000 y adquiera, mínimo el 15% de la empresa o si crea un negocio nuevo, el cual genere mínimo unos 5 empleos, podrá obtener un permiso especial para trabajar en su negocio, sin necesidad de una visa de trabajo o residencia, pero con derecho a trabajar, vivir y operar, como cualquier ciudadano o residente. Incluye permiso de trabajo para esposa y seguro social para los hijos menores de 21 años. La ventaja que tiene este permiso, es que la persona no está obligada a vivir en América, pero sí puede manejar su empresa, aunque viva en el extranjero. Un chef, por ejemplo, puede abrir un restaurante, sin el compromiso de vivir en América, pero con derecho a tener vivienda, etc.; un constructor, puede construir un shopping center, etc.; en fin, es para emprendedores, que generen empleos solamente.



Tengo un familiar que está muy enfermo y es residente americano. Tiene 7 meses en el país y no quiere perder su estatus migratorio. ¿Cómo lo pueden ayudar? Angomás.

La ley permite que pueda estar en el país, un año menos un día y que al entrar, muestre la documentación médica que indique que se quedó todo ese tiempo por enfermedad. Si se pasa del año, podría ser devuelto, pero se le dará la oportunidad de ver a un juez, para que decida si le deja la residencia o le pone restricciones.



Hola Dr. Roque. Le informó que en el año 1987 me fui a Estados Unidos con documentos que no eran míos. No pasé del aeropuerto y creo que quizás esté fichado en los récords de allá. ¿Puedo solicitar un perdón? William.

Si tienes un pariente inmediato que te pueda pedir, puedes solicitar un permiso especial o waiver, para entrar a Estados Unidos de América.