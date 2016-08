Arrestan a Chris Brown por supuesta agresión con arma mortal

LOS ANGELES — La policía arrestó el martes al cantante Chris Brown bajo sospecha de agresión con un arma mortal, luego de que una mujer llamó horas antes desde el exterior de la residencia del rapero en Los Ángeles para solicitar ayuda.

El arresto ocurrió luego de varias horas de regateo y una prolongada inspección dentro de la vivienda de Brown, una vez que la policía se presentara con una orden judicial.

Baylee Curran dijo a Los Ángeles Times que la mañana del martes Brown le apuntó al rostro con una pistola. Dijo que Brown y otro hombre en el lugar se molestaron con ella cuando admiró el collar de diamantes que traía el otro sujeto.

Curran relató que ella y su amiga salieron corriendo mientras uno de los conocidos de Brown las perseguía, y se ocultó bajo la camioneta de un vecino.

Curran no ha respondido a las solicitudes de comentario por parte de The Associated Press.

Previamente, Brown envió mensajes en redes sociales en los que proclamó su inocencia y rechazó los reportes de que se había atrincherado en su casa.

"No me importa. Todos ustedes dejarán de jugar conmigo como si yo fuera el villano, como si me estuviera volviendo loco", dijo el martes en un video de Instagram mientras sacudía un cigarrillo y miraba a la cámara. "Cuando obtengan la orden o lo que sea que necesiten hacer, van a entrar aquí caminando y no encontrarán nada. Idiotas".

Los policías llegaron inicialmente a su propiedad en la cima de una colina alrededor de las 3 a.m. del martes, luego de que una mujer solicitó ayuda desde el exterior de la residencia. El teniente de la policía Chris Ramirez no identificó a la mujer ni detalló la asistencia requerida. Desconocía si estaba lesionada.

El abogado de Brown, Mark Geragos, llegó a la casa poco antes de que la policía ejerciera la orden de cateo. Geragos no ha respondido a las solicitudes de comentario de AP.