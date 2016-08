Beyonce se apodera de los premios MTV

Beyonce se adueñó el domingo de los Premios MTV a los Videos Musicales, al alzarse con el honor al video del año y ofrecer una actuación de 16 minutos que incluyó los éxitos recientes de “Lemonade”. La artista se paseó por varios escenarios con una sólida interpretación vocal, pasos de baile habilidosos y hasta cambios de vestuario, todo ante la mirada de un público que la vitoreaba.



Beyonce ganó el máximo premio por “Formation”, superando a Adele, Kanye West, Justin Bieber y Drake. “Antes que nada, me gustaría agradecerle a mi hija y a mi increíble esposo por todo su apoyo”, dijo la estrella, que llegó al evento acompañada de su hija Blue Ivy. “Le dedico este premio a la gente de New Orleans”.



Beyonce comenzó su número con “Pray You Catch Me” bajo un juego de luces azules en el escenario. Iba vestida de blanco, pero luego se quitó una capa de ropa y quedó en un leotardo negro de manga larga mientras cantaba “Hold Up” y “Sorry”. Actuó furiosa e hizo “twerking” mientras interpretaba “Don’t Hurt Yourself” y terminó con el himno “Formation”.



Los espectadores en el Madison Square Garden miraban intensamente, muchos de ellos grabando con sus celulares.



Fue un momento que recordó a los VMAs (como también se conocen estos premios por sus siglas en inglés) de 2014, cuando Beyonce actuó durante 16 minutos y recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard. Este año dicho honor fue para Rihanna, quien dividió sus actuaciones a lo largo de la noche, cantando éxitos como “Work” y “We Found Love”. La brillante actuación de Beyonce contrastó duramente con la de Britney Spears, quien volvió al escenario de Premios MTV luego de 10 años. No solo hizo playback, como de costumbre, sino que lo hizo mal. Spears interpretó su éxito “Make Me...” y bailó impecablemente, pero no cantó una sola palabra en vivo de la canción. La acompañó el rapero G-Eazy, y también dobló en el éxito de él “Me, Myself and I”.