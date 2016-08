Kiara Franco se afianza en la música con apoyo de Wason y Pavel

La cantante dominicana Kiara Franco ha decidido darle un giro a su carrera artística, en esta ocasión, promociona un nuevo sencillo en colaboración del cantautor Pavel Núñez. La canción que promueve, “Doy gracias”, es una balada pop de corte romántico, con letras y música del intérprete de “Me desarmo” y arreglos de Abraham Marte. Kiara, quien antes de incursionar de lleno en la música era deportista, resaltó que previo a su participación en el reallity show “Minuto de Fama” (Miami), el cual ganó hace siete años, la veía solo como un hobby.



“Era selección baloncesto y cantar era más un hobby, pero siempre ha sido lo que yo sentía que hacía bien, lo que al final del día me llenaba y me fluía de más natural”, expresó. Ahora, se dedica a cantar y los deportes son su pasatiempo.



Anteriormente, la también compositora presentó los sencillos “Lo que dejaste” y “Le pido a Dios”, una colaboración con Wason Brazobán, los que, según dijo, han tenido buena aceptación del público.



Kiara se refirió, además, a los cantautores Wason y Pavel como “dos de los mejores compositores dominicanos que hay en la República Dominicana”, que hacen un gran aporte a su novel carrera por ser también los más destacados en su género.



Sobre la posibilidad de lanzar una producción discográfica completa, dijo que en este momento está enfocada en promover su carrera únicamente con sencillos y darse a conocer como baladista. “Estamos preparando un disco, pero lo primero es darse a conocer porque no vemos prudente lanzar un LP de 12 canciones y que la gente diga -buen material, buena voz, buena interpretación- y ya, ahí quedó todo. Cuando la gente está más familiarizada con lo que es el concepto de Kiara Franco será cuando lance el disco”, indicó.