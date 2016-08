El mundo llora y le canta “amor eterno” a “Juanga”

No podía faltar “Amor eterno” para despedir a Juan Gabriel, pero tampoco “El Noa, noa”, “Querida” y “Caray”. Los admiradores del artista en México reaccionaron con lágrimas, aplausos, porras y baile en la Plaza Garibaldi del centro histórico de la capital, epicentro de la música popular a la que tantas canciones clásicas regaló el adorado músico. Ni bien se había difundido la noticia de que Juan Gabriel falleció en Santa Mónica, California, cuando sus admiradores al otro lado de la frontera se dispusieron a honrarlo en El Salón Tenampa, una cantina de Garibaldi famosa por tener entre su clientela a José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas y Pedro Infante.



Admiradores rinden homenaje



“Trabajamos de noche; y cuando me levanto escuché que estaban cantando canciones de Juan Gabriel en la calle”, dijo a The Associated Press Álvaro Hurtado, mariachi de 52 años que el domingo interpretó el repertorio del llamdo Divo de Juárez para los clientes de la cantina. “Yo estoy agradecido más que nada con sus canciones, era una gran persona, más que nada le daba trabajo a mis compañeros, a los mariachis... Nos dejó cosas muy bonitas”.



Fuera, al pie de la estatua de Juan Gabriel en la plaza, llegaban mariachis y músicos solitarios a tocar su música, mientras decenas de admiradores los acompañaban en el canto y algunos colocaban a su pie flores y veladoras.



El grupo era variado, desde señoras, como aquellas a las que Juan Gabriel solía dedicar sus canciones en conciertos; niños, trabajadores e incluso jóvenes con pinta de rockeros, todos reunidos para honrar al cantautor fallecido a los 66 años. Los unía el hecho de saberse todas las canciones de Juanga. Uno de ellos era Marshall Gourley, de Denver, Colorado, quien estaba de vacaciones en la Ciudad de México. “Sería un pecado mortal estar en México y no venir a la Plaza de Garibaldi para recordarlo”, dijo Gourley en inglés. “Su música es universal, es música mexicana pero es música universal que tiene pegue en todas partes, porque llega al corazón como toda la buena música”, apuntó en español.



En Ciudad Juárez, donde vivió en su juventud, decenas de personas se reunieron frente a la casa de Juan Gabriel para colocar flores y también para despedirlo con música. Las autoridades de Los Ángeles autorizaron el traslado de los restos de Juan Gabriel a una funeraria sin que se le realice una autopsia, dijo el lunes el forense del condado de Los Ángeles.