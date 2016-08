Virgil, visto por Felipe Alou y Juan Marichal

El 23 de septiembre próximo se cumplirán 60 años de que Osvaldo Virgil (Ozzie) se convirtiera en el primer dominicano en debutar en las Grandes Ligas. Él fue el responsable de abrirles las puertas a otros 680 peloteros que han cumplido el sueño de vestir el uniforme de un equipo en las Mayores. Felipe Rojas Alou y Juan Marichal son parte de ese nutrido grupo que llegó a la cúspide del mejor béisbol del mundo.



Ambos reconocen, que gracias a la llegada de Virgil a las Grandes Ligas, en 1956, la República Dominicana tuvo un gran impacto en cuanto a presencia de jugadores, que con el tiempo iba en aumento. “Después de Osvaldo, el país explotó en cuanto a presencia de jugadores dominicanos en las Grandes Ligas”, reconoce Felipe Alou, segundo pelotero criollo en debutar en las Mayores.

“Cuando se dieron cuenta que este país podía producir peloteros, entonces empezaron a firmar más jugadores como Julián Javier, Ruddy Hernández y Juan Marichal, y otros con buenas credenciales”.



El exjugador, hoy asesor de los Gigantes de San Francisco, sostiene que a partir de ese momento, la zafra de peloteros firmados para las Grandes Ligas es cada vez más elevada, producción que, a su juicio, no se detendrá.



“Esto no lo va a parar nadie. Cada vez es mayor la cantidad de peloteros que son firmados para las Grandes Ligas. Hoy en día la cifra supera los 650 jugadores que han llegado a vestir un uniforme de uno de los equipos de la Grandes Ligas, lo que te quiere decir que la cosa va bien”, señaló Felipe.



Virgil militó en las Mayores por nueve temporadas. En ese periplo, el nativo de Montecristi conectó 14 cuadrangulares y remolcó 73 carreras para un promedio de bateo de por vida de .231. “Mi compadre (Osvaldo) fue un hombre que puso el nombre de la patria bien en alto en 1956. Es un hombre de béisbol, un hombre, el cual los jóvenes de hoy deben seguir su ejemplo. Gracias a él se nos abrieron las puertas para seguirle los pasos en las Grandes Ligas”, señaló Juan Marichal, primer dominicano en ser exaltado al Pabellón de la Fama de Cooperstown.



Indicó que hoy en día, la República Dominicana se encamina a la cifra de 700 peloteros, afianzando al país como la nación con mayor cantidad de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos.



“Espero que eso nunca pare”, apuntó Marichal, quinto dominicano en debutar en las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco (19 de julio de 1960). “Espero que cada día lleguen más y cada día puedan llegar más al Salón de los Inmortales, y todo eso se lo agradecemos a Ozzie”, agregó. Tanto Felipe, sus hermanos Mateo (fallecido) y Jesús, al igual que Marichal, militaron, al igual que Virgil, en la franquicia de los Gigantes en las décadas de los 50 y 60, respectivamente.



Virgil expresó que fue un honor estar junto a ellos con los Gigantes. “El honor es aún más grande por seguir compartiendo con ellos. Fueron buenos tiempos los que vivimos”. Virgil debutó en las Grandes Ligas a los 24 años ante los Filis, encuentro celebrado en el desaparecido estadio Polo Grounds V.



“Estoy agradecido de Dios porque me dejará celebrar los 60 años de haber llegado a las Grandes Ligas. Ese día (23 de septiembre 1956) para mí fue histórico y para la República Dominicana, porque en ese momento solo habíamos dos dominicanos firmados en Estados Unidos, que éramos: Ruddy Hernández y yo”, puntualizó “El Orégano”, mote con el que se le conoce al exantesalista.