Administración de Duquesa debe 7 millones de pesos a cabildo

La nueva Alcaldía de Santo Domingo Norte parece tener muy claro los blancos donde apuntar para impulsar el desarrollo de este municipio. La gestión promete dar en el clavo de los problemas que afectan la demarcación y ajustar las cuentas pendientes. Como aquella que tiene la administradora del vertedero de Duquesa, Lajun Corporation, con el cabildo, según reveló a elCaribe el alcalde de este municipio. René Polanco habló de este caso y en solo 17 minutos esbozó su proyecto de gestión en una entrevista desde su despacho en el palacio municipal.

¿Cuál es la participación del Ayuntamiento en lo que tiene que ver con el vertedero de Duquesa, tomando en cuenta que se encuentra en este municipio?

El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte es el propietario de Duquesa, pero la realidad es que está en manos de particulares.



A la empresa Lajun en el 2007 se le adjudicó un contrato, el cual ha recibido una serie de addendum y nosotros de hecho tenemos un consejo de abogados que está verificando los términos para ver la posibilidad de que en términos reales el municipio Santo Domingo Norte no solamente reciba del vertedero Duquesa el daño medioambiental, sino también que pueda recibir dinero.



Actualmente, lo que recibe es 225 mil pesos. Sin embargo, encontramos una deuda de siete millones, la cual mandamos a cobrar de manera inmediata y nos estamos poniendo de acuerdo para los fines de pago.



Hay denuncias de cúmulos de basura en el municipio, ¿qué tiene que decir?

La compañía recolectora tiene horarios establecidos para pasar por las diferentes demarcaciones. Cuando se pasa a una hora donde la compañía no ha retirado la basura, se verá el cúmulo de basura, pero la realidad es que en Santo Domingo Norte no hay tal cúmulo de basura como se publicó en un periódico.

Nosotros hemos estado encima de esto. Ahora con el tema de las aguas, hemos estado haciendo operativos de limpieza en todos los barrios. Hemos estado dándole la cara a este mal.



Hemos puesto tanta atención al tema que en el día de ayer estuvimos reunidos con otra compañía recolectora de basura, inclusive pretendemos que no haya un monopolio en la recogida de los desechos sólidos. Pretendemos tener dos circunscripciones a los fines de poder darle respuesta a la ciudadanía.



¿Está en plan la construcción de un mercado en Santo Domingo Norte?

Dentro de nuestros planes está justamente ubicar un terreno. Aquí no se necesita un solo mercado, aquí hay que hacer dos mercados mínimo, porque la realidad es que Santo Domingo Norte es muy grande.

Hay que hacer un mercado que le lleve solución a Sabana Perdida y La Victoria. Pero también hay que llevar solución a Guaricano, Villa Mella, Higüero y zonas aledañas.



¿Tienen en proyecto la construcción de un cementerio municipal?

Nosotros vamos a revisar, porque tenemos el cementerio Los Casabes, que desde un punto de vista es prácticamente nuevo. Yo entiendo que lo que debemos hacer es darle mantenimiento y ver la posibilidad de readecuarlo para cuando el munícipe vaya a depositar el cadáver de un ser querido no sienta que lo ha botado, sino que lo ha dejado en un lugar seguro.



¿Qué pasará con el proyecto de construcción de dos puentes en SDN?

Cuando fui diputado de la República, justamente, por una iniciativa del exdiputado Virgilio Merán, nosotros aprobamos una resolución en donde solicitábamos la construcción de dos puentes. Uno paralelo al puente de Los Mina y el otro paralelo al puente Peynado. Obras Públicas ha estado haciendo estudios y pienso que en los próximos días o meses nosotros estaremos dándoles a conocer a la ciudadanía lo que son una serie de decisiones viales que se van a tomar.



¿Entre esas medidas está la construcción de los puentes?

No necesariamente, porque lo primero que tenemos que hacer son los estudios de lugar. Desconozco que estén hechos a la fecha y posteriormente eso debe estar en el presupuesto nacional.



¿Cómo procederán con los buhoneros que ocupan las calles?

Justamente en el día de hoy (ayer) tenemos una reunión con los buhoneros de Sabana Perdida y de Villa Mella. Entiendo que el asunto no es desalojar por desalojar, sino que a algún tipo de viabilidad y negociación se debe llegar con ellos a los fines de que tú hoy lo desalojas y se te instalen al otro día.

En la estación Hermanas Mirabal hemos tenido que poner policías municipales para que no se siga arrabalizando.



¿En lo inmediato qué harán?

En los próximos días vamos a comenzar a asfaltar una serie de barrios. En Sabana Perdida tenemos contemplado asfaltar Villa Blanco I y Los Coordinadores así como Sabana Centro. También vamos a asfaltar en Los Guaricanos y en Villa Mella el sector El Remanso, entre otros. En el caso donde no hay aceras y contenes, estuvimos reunidos con la comisión de seguimiento al presupuesto participativo y en los próximos días estaremos iniciando la construcción de una serie de centros comunales y de aceras y contenes.



¿Y en cuanto a las obras del presupuesto participativo?

De aproximadamente 51 obras aprobadas con el presupuesto participativo, solo seis se culminaron en un 100%. Nosotros pretendemos en la semana próxima estar dando el primer picazo para iniciar obras.



¿Hay recursos para continuar estas obras?

Los recursos están.



¿Cuál será la impronta de su gestión?

Lo primero es la luminaria a nivel general. Santo Domingo Norte está a oscuras y entiendo que debemos dejarla permanentemente iluminada, las instalaciones de clubes deportivos y por qué no la reparación y construcción de parques. Vamos hacer el esfuerzo para donde quiera que veamos un área verde que la podamos nosotros utilizar, hacer parques de recreación.

El viernes estaremos dando el primer picazo de lo que será el primer Bulevar de la Salud que vamos a iniciar en el sector de Sabana Perdida justamente en la cabeza del puente.



¿Cómo palpa usted el desarrollo de Santo Domingo Norte?

Va bien. En estos días tuvimos aquí una cantidad de empresarios que han venido a someter proyectos urbanísticos y proyectos de supermercados, hasta un restaurante.

Participación

Nosotros no vamos hacer nada que la comunidad no tenga conocimiento y sobre todo que la comunidad no requiera”.

Inversionistas

Está la ventaja de que los inversionistas creen en el desarrollo de Santo Domingo Norte. Esto realmente es lo que nosotros queremos”.