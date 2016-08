ADN remodelará el mercado de Honduras

31/08/2016 12:00 AM - El Caribe

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, anunció que iniciará la próxima semana los trabajos de remodelación y remozamiento del mercado de Honduras. “La última vez que vine a este mercado la situación era muy lamentable. Me fui convencido de que era una situación que tenía que cambiar. He vuelto, esta vez para empezar a trabajar”, dijo Collado.



En el recorrido por la plaza ubicada en el ensanche Honduras, conversó con mercaderes y clientes, quienes se quejaron del estado de abandono e insalubridad que se encuentra en el lugar desde hace varios años. “Le vamos a dar las condiciones de trabajo para que puedan ganarse el sustento de sus familiares de una manera digna como lo han estado haciendo”, expresó.



Collado dispuso el despliegue de policías municipales para garantizar la seguridad del mercado y prometió que coordinará con la Amet la prohibición del uso del parqueo para personas que no sean visitantes de la plaza.