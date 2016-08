Carlos Rivera: “La balada no es una cuestión de tiempo y moda”

Los reality shows representan una plataforma relevante en el descubrimiento de nuevos artistas. Aunque muchos se han quedado en el anonimato, no es el caso del mexicano Carlos Rivera, quien 12 años después de ganar la tercera edición de La Academia visita por primera vez la República Dominicana para presentar su álbum Yo Creo.



El cantautor de 30 años, quien llega a Santo Domingo de la mano del empresario artístico Cesar Suárez Jr. y Sony Music, además de los detalles del disco, se refirió a la situación actual de la balada, a nivel mundial, la cual considera que atraviesa por un momento difícil.



“Creo que la balada pasa por un momento difícil, porque la tensión está completamente puesta en lo urbano. Sin embargo, creo que lo que está bien hecho tiene que perdurar para siempre. La música, y la balada sobre todo, no es una cuestión de tiempo y moda”, explicó a elCaribe.



Rivera destacó que se ha enfocado en hacer música que trascienda y perdure, y no incurrir en la moda, porque pasa y se olvida debido a que el público cambia. En ese sentido, considera que los ritmos, por su forma orgánica, como la bachata, merengue, mariachi, regguae y salsa, son los que se mantienen en el gusto popular con el paso del tiempo. “Por ejemplo, me gusta lo urbano, es lo que oímos ahora y tiene que existir porque la música es ilimitada, pero en un tiempo, ya no voy a querer eso; querré escuchar otra cosa, y es por eso que un Juan Luis Guerra, un Juan Gabriel, siempre los voy a querer oír porque son artistas que no hacen canciones de moda, sino para toda la vida”, puntualizó el también actor.



Sobre el Divo de México, el artista se refirió a la repentina muerte de éste con quien compartió escenario en el Auditorio Nacional de México en septiembre pasado, luego de grabar a dueto “Yo no sé qué me paso” y cuyo videoclip estaban pendientes a rodar. “Siento una tristeza gigante por la pérdida de alguien como él… Es un ícono, un referente que le dio muchísimo a la música.

Gracias a él muchos artistas crecieron… lo maravilloso de eso es que él se vuelve eterno, que siempre va a existir por su música y creo que no debe haber ni siquiera una palabra, él era un sentimiento”, expresó.



Le recuerda como una persona con una humildad “tremenda”, al narrar que en el 2010 grabó un álbum de los que considera los mejores autores de México, pero que al llegar a “Juanga” no pudo grabar solo un tema, e hizo un popurrí que tituló “Qué viva Juan Gabriel”. “Me buscó para agradecerme por grabar sus canciones”, dijo con voz entrecortada. Agregó: “Que alguien como él te agradezca eso, es una humildad tremenda, me sentí absolutamente honrado. Ese día me dijo que grabaríamos juntos, y así fue”.



Carlos Rivera también se refirió a la situación actual de las telenovelas, área de la que se ausentó temporalmente. Dijo que el género debe renovarse porque el público exige cosas nuevas. Tras interpretar a Andrés Salinas Gómez en “El hotel de los secretos”, resaltó que las telenovelas llegaron a un momento en el que se contaba la misma historia de manera exagerada y actualmente la audiencia pide guiones con toques más reales. Regresó porque lo sedujo esta producción, de la cual destacó la calidad del guion, fotografía y elenco.



“En la música y las telenovelas siempre se subestima al público, por eso hay que buscar un equilibrio entre el mundo de la fama y ser una celebridad y el hacer las cosas con calidad, con la mayor verdad posible, porque a final de cuentas creo que son las cosas que trascienden”, puntualizó.

Quiere presentarse en República Dominicana

Carlos Rivera dijo que espera que el público dominicano lo escuche y le dé una oportunidad como lo han hecho otros países.“Yo creo”, su cuarto disco de estudio, contiene 13 canciones a ritmo de reggae, dance latino (con Carlos Baute), punk, chacarera (folclore argentino, junto a Abel Pintos) y una balada con el ex Sin Bandera, Leonel García. En el CD, dijo que imprime un poco de todo lo que él es, de sus propias historias y vivencias y cosas que ve a diario.