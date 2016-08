David Ortiz recibe un raro tributo de despedida

El más reciente tributo a David Ortiz se pasa de singular. Se trata de un maizal, que fue presentado ayer en una ceremonia en Sterling, Massachusetts. El toletero de los Medias Rojas de Boston, que se retira al final de la temporada, envió un mensaje a sus legiones de fanáticos en la presentación: “Me encanta el maíz”. El maizal de unas tres hectáreas fue sembrado por Davis Mega Maze e incluye un tallo que asemeja la tradicional pose del astro dominicano cuando señala con dos dedos hacia el cielo. Va acompañado por la frase “Muchas gracias Big Papi”. El maizal podrá ser visitado por el público a partir del sábado.



Davis Mega Maze se ha dedicado a esculpir diversos diseños en el prado cada año en las últimas dos décadas. Este año es el primero en el que se homenajea a un personaje famoso viviente.



Un poco desgastado



Durante la última temporada del “Big Papi” antes del retiro, todos los que acuden al Fenway Park quieren aprovechar cualquier momento para mostrarle aprecio y decirle adiós. Y ello ha tenido ya efectos sobre el bateador designado de Boston.



“Estoy muy ocupado, algo cansado de esto, un poco desgastado”, confesó Ortiz. A punto de entrar en el último mes de su vigésima campaña regular, Ortiz ha llegado a arrepentirse de haber anunciado que se retiraría al concluir la temporada. La campaña de béisbol es larga y suficientemente extenuante como para agregarle el trajín de la despedida.



“Mi trabajo es algo cansado”, comentó Ortiz. “Añadirle más cosas es mucho... Estoy de verdad ocupado y no puedo disfrutar tanto las cosas”. La fatiga no es evidente en la forma en que Ortiz está bateando.



“Tengo muchos planes, pero hay un proyecto grande que haré en República Dominicana que me mantendrá involucrado con el béisbol y es un complejo deportivo”, dijo Ortiz.