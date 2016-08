Del Potro avanzó y Víctor Estrella perdió en US Open

31/08/2016 12:00 AM - AP

El argentino Juan Martín Del Potro venció ayer en tres sets a su compatriota Diego Schwartzman para salir airoso de su debut en el primer Abierto de Estados Unidos que disputa desde 2013. Menos de tres semanas después de su impactante conquista de la medalla olímpica de plata en los Juegos de Río, el campeón del US Open de 2009 no alcanzó su mejor forma pero doblegó 6-4, 6-4, 7-6 (3) a Schwartzman.



La “Torre de Tandil” se perdió las últimas dos ediciones del torneo debido a tres cirugías en la muñeca izquierda.



En tanto, el dominicano Víctor Estrella Burgos cayó ayer en primera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el portugués Joao Sousa por 6-0, 6-1 y 6-1.

Sousa se enfrentará en segunda ronda con el español Feliciano López, que venció al croata Borna Coric.



También ayer, las hermanas Williams sortearon sus debuts. El saque de Serena lució en forma óptima al despachar 12 aces en la victoria 6-3, 6-3 ante la rusa Ekaterina Makarova.



La menor de las hermanas estadounidenses apenas disputó tres partidos tras coronarse en Wimbledon debido a una dolencia en el hombro derecho, pero dio un buen primer paso en su intento por conquistar su título 23 de Grand Slam. Venus, por su parte, derrotó 6-2, 5-7, 6-4 a la ucraniana Kateryna Kozlova. Williams cometió 63 errores no forzados.