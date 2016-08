Fiscalía presenta caso en juicio político a Rousseff

Brasilia. La principal fiscal en el juicio a la presidenta Dilma Rousseff declaró el martes que la mandataria cometió “fraude” en sus prácticas presupuestarias, y comenzó a llorar al implorar a Rousseff que la perdone por causarle sufrimiento. En el quinto día del proceso para decidir la suerte de Rousseff, la fiscal Janaina Paschoal dijo que la mandataria había violado normas administrativas al elaborar el presupuesto nacional.



“Esto no se trata de un pequeño problema de contabilidad, se trata de fraude”, dijo Paschoal. “No es solamente que la presidenta mintió. El fraude fue expresado, el fraude fue documentado”. Al concluir su discurso unos minutos más tarde, a Paschoal se le salieron las lágrimas al expresar esperanzas de que Rousseff la perdone “por el sufrimiento que le he causado”.



El dramático intercambio ocurre en la fase final de una pugna política que ha permeado al mayor país de Latinoamérica desde que se introdujo la propuesta de impugnar a la mandataria a fines del año pasado.



Votación es hoy



El Senado de Brasil aplazó para hoy la votación respecto a si destituye permanentemente del cargo a la presidenta suspendida Dilma Rousseff.

Los 81 senadores se anotaron para presentar mensajes cortos sobre sus puntos de vista del caso.



Ricardo Lewandowski, magistrado presidente de la Corte Suprema, dijo que después de que sean escuchados todos, él reiniciará la sesión la mañana del miércoles para iniciar una votación final.



Para que Rousseff sea removida, deben votar a favor de la medida al menos 54 de los 81 senadores. La prensa local reporta que al menos 52 senadores han dicho que votarán por su expulsión, mientras que apenas 18 se oponen y 11 no han manifestado su decisión. En mayo, el mismo cuerpo legislativo votó 55-22 a favor de suspender a la presidenta y abrirle un juicio político.



Los senadores de oposición acusaron a Rousseff de saltarse las leyes de disciplina fiscal para ocultar agujeros en el presupuesto federal, afirmando que eso exacerbó una recesión que ha provocado una inflación del 10% y noticias diarias sobre despidos.



Rousseff rechaza de plano el argumento, afirma que no había violado ninguna ley y señala que presidentes anteriores emplearon técnicas contables similares. La mandataria ha dicho que se había visto obligada a tomar duras decisiones presupuestarias ante los menguantes ingresos y a la negativa de sus rivales en el Congreso a trabajar con ella.

Lula dice posibilidades de Dilma son escasas

Luiz Inácio Lula da Silva, mentor y predecesor de Rousseff, quien también está siendo investigado y afrontará después este año un juicio por presunta obstrucción de la justicia en la pesquisa sobre Petrobras, observó la audiencia. “Ella dijo lo que tenía que decir”, afirmó. Pero muchos políticos destacados, Silva incluido, han reconocido que las posibilidades de Rousseff de sobrevivir al voto final del Senado son escasas.