Francina reitera que en su caso no hubo ganadores

La ingeniera Francina Hungría, quien perdiera la visión en noviembre de 2012, durante un intento de robo, aseguró que con la ratificación de la sentencia a sus agresores se hizo justicia, pero esto no implica que hubo ganadores. Hungría destacó que las personas envueltas en el incidente, al igual que ella, cambiaron su vida de manera rotunda y no para bien.



“Las familias de estas personas se han visto envueltas en el triste drama de la destrucción y la separación a causa del delito. No me alegra, no veo la realidad de ese modo. Acudí al Poder Judicial en busca de justicia, no revancha, destacó.



Señaló además que lo que sí espera luego de estos hechos, es que toda esta tragedia, sirva como ganancia para la sociedad dominicana. El pasado 19 de agosto, los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron la sentencia que condenó a los tres agresores de Francina.