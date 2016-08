Juan Gabriel no quería que su funeral fuera un circo

La familia del Divo de México dijo que necesita tiempo para vivir el dolor causado por la muerte repentina del artista antes de tomar una decisión sobre los homenajes que se le quieren hacer, pues él “no quería que su funeral se convirtiera en un circo”, dijo hoy su representante, Silvia Urquidi. En declaraciones a Imagen Radio, Urquidi comentó que los cuatro hijos del artista, Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, así como su exesposa y amiga Laura Salas, “todavía no asimilan su dolor”, y quieren estar a solas con sus restos.



Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, murió el domingo en Santa Mónica, California, Estados Unidos, de un infarto al corazón a los 66 años y en momentos en que realizaba una gira en ese país bajo el título “MEXXICO ES TODO”.



“Ellos son los que tomarán la decisión, pero Alberto siempre dijo que cuando él muriera no quería que su funeral se convirtiera en un circo”, afirmó Urquidi, quien se negó a revelar dónde se encuentra el cuerpo del autor de éxitos como “Amor Eterno”, “Hasta que te conocí”, “Yo no nací para amar” y “Querida”.



Aunque Juan Gabriel murió en Estados Unidos, “se lo está peleando Juárez, aquí (Ciudad de México) y Morelia; es mover el cuerpo de un ser humano de un lado a otro”, apuntó.



El Gobierno mexicano le ofreció a la familia del artista abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes para rendirle un homenaje, pero este lunes las autoridades de Juárez, la urbe fronteriza con Estado Unidos que lo vio crecer, también expresaron su deseo de despedir al artista como merece.



Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, un pueblo del estado occidental de Michoacán, pero de niño su familia se mudó a Ciudad Juárez, donde fue recluido en un orfanato porque su madre no podía mantenerlo. Allí aprendió música y años más tarde pudo darle la vuelta a una difícil infancia para convertirse en el “Divo de Juárez”, compositor de cientos de canciones que durante las últimas cuatro décadas han sido interpretadas por artistas de talla mundial.



El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, también anunció un homenaje en la plaza de toros Monumental de Morelia, la capital estatal, “donde Juan Gabriel siempre hizo sus conciertos”, mientras que Parácuaro busca que allí reposen los restos del artista junto a los de su madre.



El compositor “merece este homenaje, pero también hay una persona y su familia ha pedido “tiempo para vivir su dolor”, insistió.

Supuesta pareja del cantante se desahoga

Ayer, diversos medios internacionales se hicieron eco de los mensajes en Twitter del supuesto compañero sentimental de Juan Gabriel, Jas Devael, a quien apadrinaba. Uno de ellos, entre otras cosas, decía: “Eras tú quien me dio más abrazos en los malos momentos, quien guardaba mis grandes secretos y disfrutaba con solo verme feliz... y esta voz que ya no tiene dueño te cantará siempre a ti… Solo tú y yo sabemos nuestro amor eterno, ese que seguiré cuidando hasta el día que te vuelva a ver. Te amo Alberto, te adoro, mi rey, mi Juan Gabriel. Tu consentido, “Jas Devael”.