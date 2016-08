“Los médicos no somos sacerdotes, tenemos cuentas”

31/08/2016 12:00 AM - María Teresa Morel

“Lamentablemente, los médicos residentes y los médicos en general, no somos sacerdotes. Nosotros tenemos cuentas, tenemos compañeros que tenemos a veces que darle para el pasaje porque no tienen cómo llegar al hospital…”.



Con estas palabras la doctora Jennifer Santana, al hablar en nombre de los médicos residentes de último año y de nuevo ingreso, a quienes el Servicio Nacional de Salud (SNS) les adeuda alrededor de RD$80 millones por dos meses de salarios atrasados, describió el panorama que viven los galenos, y le salió al frente a las críticas lanzadas por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández a la clase médica por paralizar los hospitales, argumentando que la medicina es un sacerdocio al servicio de los demás.



Santana manifestó que están dispuestos a realizar un paro de labores transitorio hasta recibir la remuneración del trabajo realizado en los hospitales, donde aseguró no hay comida ni camas para que los médicos puedan reposar luego de 48 horas de labores.



Apostados frente a la Maternidad de la Altagracia y vociferando consignas en compañía del presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, y otros directivos del CMD, los residentes aprovecharon para denunciar las precariedades por las que atraviesa el principal centro de maternidad del país, sometido a un tortuoso proceso de remodelación que ya sobrepasa los tres años y que entorpece la calidad de los servicios que allí se brindan.



Entre las deficiencias, citaron las deplorables condiciones de la sala de pre parto-puerperio, así como ocho salas quirúrgicas cerradas por el deterioro, filtraciones en el área de cirugía en paredes y techo, así como escasez de camas.



Igualmente criticaron la falta de incubadoras en el área de perinatología ante la sobredemanda del centro, la inseguridad, falta de reactivos en el laboratorio, baños inservibles y escasez de insumos.



SNS promete pagar este mes



Los médicos residentes marcharon desde la Maternidad y recorrieron las calles César Nicolás Penson y Leopoldo Navarro hacia la sede del SNS, donde una comisión encabezada por el doctor Adolfo Rodríguez, prometió que el pago de los salarios atrasados se producirá a partir del próximo mes de septiembre, conjuntamente con los retroactivos.



El secretario de Residencias Médicas del CMD, doctor Nolvin Pujols, le comunicó a los médicos que según lo acordado con el SNS, el día 5 de septiembre les será entregado un listado de los residentes del primer año que fueron colocados en nómina.

Todavía no hay fecha para el diálogo

Con respecto a la reanudación del diálogo, Suero dijo que aún no ha recibido la llamada del Gobierno para retomar las negociaciones, y reveló que ayer el padre Jesús Castro le comunicó, vía telefónica, que un equipo del Gobierno se reunió ayer para analizar la situación con miras a poner día al encuentro. Mientras tanto, se mantiene la convocatoria a paro en los hospitales públicos de la región Este, previsto para mañana jueves.