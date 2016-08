Moisés Abreu muestra su talento en Cinema Café

01/09/2016 12:00 AM - El Caribe

Moisés Abreu se abre paso con una propuesta musical convincente. Su primer concierto en Santo Domingo, titulado “Letras compartidas”, mostró a un joven que apuesta a la calidad para ganarse su espacio. “Este primer concierto no lo asumí como un lanzamiento, sino como un saludo al mundo, diciendo: ‘Lo mío es cantar, escuchen y prepárense que por ahí viene mas’, pues realmente quiero contar con el apoyo de mi país”, dijo emocionado el intérprete.



Unas 16 canciones dieron forma a la propuesta de Moisés, la que los presentes disfrutaron a plenitud. Además, el cantante se ha dado a conocer por sus dotes de actor aquí y en Estados Unidos.



“Letras compartidas” contó con una variedad de canciones en español e inglés, de géneros, así como de luces, ‘storytelling’ y voces, donde el artista puso a vibrar a más de uno en el escenario.



Moisés vino desde Estados Unidos, a donde se mudó en 2013 para estudiar música y actuación en la New York Jazz Academy y en HB Studio. “Tomé esta decisión porque quería ampliar mis conocimientos, y quería tener la oportunidad de desarrollarme en otra plataforma dentro de la industria de la música, algo que he podido lograr allí, y gracias eso vine a mi país a mostrar lo aprendido”, explicó.



“Realmente, mi interés en formarme en el arte comenzó a los 11 años cuando empecé a tocar trombón y participé en la banda Apec y la Orquesta Dominicana de Vientos. A los 13 ya participaba en obras y musicales; uno de ellos fue ‘El Mago de Oz: El Musical’, ‘Sweeney Todd’, ‘UAM: El Musical’, ‘Harina de un Mismo Costal’, ‘Presidio’ y ‘Hay un país en el mundo’, entre otras”, agregó. Dijo que su meta es utilizar su voz y sus recursos para contribuir con el desarrollo económico y cambios positivos en la sociedad.