Ramírez y Gómez dan jonrones con bases llenas

El dominicano Hanley Ramírez conectó un jonrón con las bases llenas y Aaron Hill quebró el empate por medio de un sencillo en la octava entrada del duelo que los Medias Rojas de Boston ganaron ayer 8-6 a los Rays de Tampa Bay. Jackie Bradley Jr, quien totalizó tres hits, disparó un vuelacerca, y Xander Bogaerts desapareció también la pelota por Boston. Dustin Pedroia aportó tres inatrapables más a la causa de los Medias Rojas, que habían perdido cinco de sus siete duelos anteriores luego de empatar la primera posición de la División Este de la Liga Americana.



Pedroia suma 15 indiscutibles en sus últimos 20 turnos, y batea para .463 desde el 10 de agosto, cuando se le colocó como primero en el orden.

“A estas alturas de la temporada te duele el cuerpo, pero no la mente”, dijo Ramírez. “Tiene que tener una mentalidad fuerte y darlo todo en el terreno. Tengo darle créditos a mis compañeros porque siempre tratan de sacar lo mejor de mí. Eso sirve de motivación y son las cosas que necesitaremos en esta parte final”.



Junichi Tazawa (3-2) se embolsó la victoria pese a permitir un sencillo de dos carreras después de que Boston había tomado la delantera por 6-4 con los jonrones de Ramírez y Bradley. Craig Kimbrel cerró el encuentro para acreditarse su 24to rescate.



El nicaragüense Erasmo Ramírez (7-10) recibió el sencillo de Hill y un doble productor de Bradley en el octavo capítulo. Por los Rays, no batearon latinoamericanos. Por los Medias Rojas, los dominicanos David Ortiz de 4-0, Ramírez de 3-1 con dos anotadas y cuatro producidas. El venezolano Sandy León de 3-1.



Texas apabulló a Seattle



El venezolano Rougned Odor disparó dos jonrones, un día después de resolver el encuentro con un vuelacerca, para que los Rangers de Texas apabullaran 14-1 a los Marineros de Seattle. El dominicano Carlos Gómez conectó un grand slam frente al venezolano Félix Hernández, y los Rangers barrieron la serie de tres compromisos. “Me ha ido bien. Aunque te vayas de 4-0 con cuatro ponches es como si te fuera de 4-2 con la energía que hay en este equipo. Todos vienen donde mí y me dicen que no hay problema. Tu eres nuestro jardinero izquierdo, y cuando estás con gente así, todos es divertido”, expresó Gómez.



Odor empató la mejor marca de su vida, al producir cinco carreras, mientras que el dominicano Adrián Beltré y Ryan Rua aportaron también vuelacercas por los Rangers, líderes de la División Oeste de la Liga Americana. Texas (80-54) se colocó 26 juegos encima de la marca de .500 —el mejor registro que ha tenido en la campaña_, merced a su quinta victoria consecutiva.



“Él ha tenido unos cuantos juegos en lo que u bateo no estaba como él lo quería, pero él ha sido clave para nosotros ganar juegos. Es de la clase de peloteros que puede impactar en más de una faceta. Es un jugador con las cinco herramientas. Necesita sentirse cómodo aquí y saber que es uno de los integrantes del equipo y que no tiene que hacerlo todo”, expuso Beltré de Gómez.



Por su parte, Seattle sufrió su quinto revés en fila. Los Rangers igualaron a los planteles de 1999 y 2012 como los que más rápidamente han sumado 80 triunfos en una temporada.