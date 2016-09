Sector turístico de RD en desventaja competitiva por falta de innovación digital

Una investigación realizada por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advierte que el sector turístico en República Dominicana está en desventaja competitiva frente a otros países debido a la falta de innovación digital.

“Turismo digital y uso de nuevas tecnologías en República Dominicana”, de la autoría de Héctor Nicolás Suero, coordinador de la Unidad de Ciberpolítica del OPD-FUNGLODE, explica que el 80 % de las personas que planean viajar consultan primero Internet. Además señala que desde hace tres años el principal dispositivo para conectarse a la web ya no es el ordenador de escritorio, sino el móvil, y que ya el 60 % de los turistas en el mundo utiliza aplicaciones de viajes.

En el caso de República Dominicana, el estudio arroja que hay 45 turoperadores autorizados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para las zonas de Santo Domingo, Distrito Nacional y este del país. Los mismos se constituyen como una gran fuerza de ventas para paquetes de turismo receptivo y local.

Sin embargo, de acuerdo con la base de datos de Ciberpolítica del Observatorio Político Dominicano (OPD-SocialPol), solo el 55.5 % de estos tiene presencia en plataformas de interacción social y el 66.7 % de los turoperadores dominicanos no tiene sitio web, es decir que tres de cada 10 no tienen algún portal de Internet y de los que poseen, en algunos casos están desactualizados y no adaptables a dispositivos móviles.

“Solo unos pocos cumplen con algunos de los estándares que exige la industria del turismo digital en el mundo, la cual está muy orientada a aplicaciones móviles y redes sociales”, aclara Suero.

Recomendaciones

El documento enfatiza que a escala mundial el 42 % de los turistas utiliza la aplicación TripAdvisor a través de la cual se generan cada 60 segundos más de 140 revisiones de hoteles, bares y restaurantes. Por ejemplo, la etiqueta “hoteles” fue mencionada en Twitter 60 millones de veces y “vacaciones” 21 millones durante el año pasado.

El potencial de crecimiento de la industria turística en República Dominicana es enorme. Punta Cana es el principal destino de consumo turístico en la región de América Latina, fue el más costoso para hoteles cinco estrellas en 2014, el cuarto más visitado en Latinoamérica y el quinto a escala mundial preferido por turistas estadounidenses.

“Si República Dominicana lidera la región del Caribe en el ámbito turístico, un óptimo aprovechamiento de técnicas de marketing digital, herramientas móviles, soluciones de geolocalización y gestión avanzada de datos, le permitirán alcanzar no solo un mayor flujo de visitas turísticas, sino también elevar el nivel de los turistas”, sostiene el análisis.

Añade que las áreas observadas en las que el país puede mejorar de manera específica para implementar mejores servicios de turismo digital son las siguientes: Soluciones a usuarios para búsquedas de destinos y reservaciones basadas en API –utilizando las bases de datos de sitios como Amadeus, Expedia y Trip Advisor; aplicaciones móviles para procesos de viaje y servicios aeroportuarios; servicios mediante App móviles para información y reserva de actividades y excursiones.

También el e-commerce turístico, los productos digitales para hoteles, bares y restaurantes, al igual que para turismo histórico y cultural y proyectos de analítica y Big Data para planeación de marketing turístico digital para destinos particulares o a nivel gubernamental, y así impulsar y promover la marca país.