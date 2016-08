Tratamientos inyectables para rejuvenecer el rostro

Lucir joven sin pasar por el quirófano es posible, gracias a las últimas técnicas de rejuvenecimiento facial, que incluyen los tratamientos inyectabbles no invasivos. En estos tiempos modernos, cuando la gente busca desafiar en lo posible las huellas del paso del tiempo en el rostro y el cuerpo, cada vez más surgen nuevos procedimientos no invasivos en el campo de la dermatología y la cosmetología. No en vano, hoy pululan los centros médicos estéticos que ofrecen limpiezas de cutis, peelings, tratamientos de radiofrecuencia e inyecciones de botox o ácido hialurónico que —entre otros tratamientos— están permitiendo minimizar la apariencia de pérdida de volumen, flacidez, arrugas y manchas causadas por los rayos ultravioletas del sol o el proceso natural del envejecimiento.



Estos tratamientos no invasivos son cada día más novedosos, gracias a los avances tecnológicos en los equipos de láser o radiofrecuencia y la elaboración de las cremas antiedad.



Luis López Tallaj, jefe del Departamento de Cirugía Plástica de la Clínica Corazones Unidos, explica que cuando se habla de inyectar el rostro con fines cosméticos, no se trata pura y simplemente de dejarse aplicar una inyección o un relleno. “Para aplicar este tratamiento se deben estudiar los cambios morfológicos que presenta cada persona en su rostro a diferentes edades, para así escoger entre: Toxina Botulínica, la cual se usa para rellenar las arrugas dinámicas o de expresión en el entrecejo y las llamadas patas de gallina”, detalla. Con este tratamiento también se logra mejorar una sonrisa gingival o enderezar una sonrisa triste al levantar las comisuras labiales; esto sin mencionar que la Toxina Botulínica sirve para la hipersudoración axilar, palmar y plantar y hasta para las arruguitas de los dedos de los pies.



Explica, además, que el Botox o Dysport, ambos aprobados por la FDA, no aumentan el volumen de los tejidos, ya que no son sustancias de relleno o dermalfillers, sino, una toxina que permite reposicionar estructuras, a la vez que elimina arrugas dinámicas.



El especialista dice que de los rellenos faciales, el ideal es el ácido hialurónico, el cual viene en diferentes concentraciones o densidades para usarse en diferentes planos de profundidad y es absorbido entre 4 y 12 meses después de su aplicación, dependiendo de cuál se haya escogido y dónde será aplicado, ya que se puede usar en labios, nariz y surco nasolabial.



“El mundo de la cosmética también cuenta con el aplaudido Plasma Rico en Plaquetas o PRGF, conocido en los Estados Unidos como el Vampire Facelift, el cual logra que la piel que comienza a adelgazarse o afinarse a partir de los 30 años de edad, se engrose, se libere de hiper e hipopigmentaciones, así como de arruguitas superficiales, haciendo que desaparezcan en gran proporción las desagradables ojeras”, comenta Luis López Tallaj.



Otro tratamiento inyectable es la Hidroxiapatita de Calcio, conocida comercialmente como Radiesse, que permite proyectar o aumentar los pómulos y el mentón. “En esta parte de los inyectables es donde podemos causar el denominado lifting volumétrico o “liquid cheek lift”, dice.



El experto aclara que ninguno de estos tratamiento para embellecer el rostro sustituye al otro, sino que son tratamientos complementarios que buscan obtener una apariencia más juvenil y radiante.



López Tallaj explica que todos estos métodos están aprobados por la FDA, y cuentan con registro sanitario en la República Dominicana, a la vez que aclara que ninguno de éstos sustituye a una cirugía de rejuvenecimieno facial, ni cambia la indicación de la misma, pero sí postergan la indicación quirúrgica, al recomendarlos de la forma correcta en individuos bien seleccionados. Por ejemplo, dice que cuando hay pérdida del contorno mandibular y cambios importantes en el ángulo cérvico-facial, es inminente la indicación de un procedimiento quirúrgico, el cual debe ser optimizado con los inyectables luego de la intervención.