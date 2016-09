Lo de Dilma es una caballaíta

El senado brasileño destituyó anteayer a la presidenta Dilma Rousseff. La acusación es sintetizada en estas líneas publicadas por El País: “A Rousseff se le ha condenado por maquillar las cuentas públicas”. Por “...el retraso por parte del Gobierno en reembolsar un pago efectuado por un banco público a un programa estatal...”.



La heredera de Lula no cae por corrupción sino por cuestionamientos a procedimientos que se quedan chiquititos comparados con las violaciones presupuestarias de nuestras autoridades, según aspectos del informe de auditoría de la Cámara de Cuentas al Presupuesto 2015, citado por el experto José Rijo Presbot en los siguientes párrafos:



“De acuerdo al Informe, el gobierno no incluyó todos los gastos ejecutados, restando transparencia en el uso de los fondos públicos, violando los principios de integridad, sinceridad y universalidad establecidos en la ley no. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.



“La Cámara de Cuentas observa inconsistencia en las estadísticas fiscales, tanto de la ejecución presupuestaria como en el registro contable, evidenciándose las faltas de coordinación y conciliación de cada Órgano Rector dependencia de Ministerio de Hacienda al presentar cifras diferentes sobre un mismo aspecto.

“Así, con relación al financiamiento neto, la Dirección General de Crédito Público (DGCP) lo estableció en RD$50,483.13 millones, mientras la Dirección General de Contabilidad (DIGECOG) en RD$24,027.84 millones y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en RD$27,322.37 millones.



“Igualmente, la DIGEPRES registró un Resultado Financiero (Déficit) de RD$72,671.72 millones y la DIGECOG de RD$69,447.24 millones.



“Al comparar los datos de DIGEPRES sobre el financiamiento neto (RD$27,322.37) y el déficit (RD$72,671.72), podemos concluir que el gobierno volvió a tener un presupuesto falso, sin equilibrio, al faltarle RD$55,349.35 millones.



“En el Presupuesto General del Estado no se incluyó un monto de RD$9,073.16 millones provenientes del saldo inicial de Caja de la Tesorería Nacional del cierre en el 2014.



“Los datos de la DGCP de entradas y salidas de recursos, no tomaron en cuenta las diferencias de tipo de cambio por RD$18,644.52 millones; tampoco se observó este valor en el estado de flujo de efectivo de la DIGECOG obtenidos de sus estados financieros, a pesar de que debieron estar contenidos como un ajuste en los estados contables, o dar explicaciones sobre el registro contable de esa elevada cifra. La DIGECOG mostró en diferencia cambiaria de entrada y salida los valores de RD$1,920.33 millones y RD$2,374.32 millones.



“La línea de crédito de Tesorería Nacional presentó el uso de RD$82,514.88 millones y se llegó a saldar en el período fiscal analizado, un monto de RD$59,563.32 millones, en cumplimiento del Artículo 12 Capítulo IV de la Ley 527-14, de Presupuesto General del Estado de 2015. Sin embargo, se dejó de pagar la suma de RD$23,313.29 millones, en inobservancia de la Ley 6-06, de Crédito Público y de la propia Ley 527-14.



“En definitiva, la Cámara de Cuentas reconoce las violaciones a las leyes Orgánica de Presupuesto, de Crédito Público, de Presupuesto General del Estado de 2015”, concluye Rijo.



¿Y el Senado, que tanto reclama prerrogativas, qué ha dicho de ese informe de la Cámara de Cuentas, cuyo examen y recomendación de correctivos son su obligación? ¿Ven por qué esta gente no quiere institucionalidad?