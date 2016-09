Franklin Domínguez: “El trabajo me mantiene más vivo”

El director, actor, abogado, y político dominicano, Franklin Domínguez, no se detiene de respirar puro teatro. A sus 85 años, se enorgullece de hablar sobre cómo sus proyectos abarcan todo su tiempo, sin dejarle espacio libre para los “malos pensamientos”. A propósito de la puesta en escena de la obra “Mi ex lo hace mejor”, la quinta pieza bajo su dirección en lo que va de año, Franklin Domínguez dijo que este mes que acaba de iniciar es “increíble” para él, ya que también presentará “Pecados enfrentados” en el Teatro Guloya, “El último instante”, con Carlota Carretero, en el Teatro Nacional, y además se encuentra rodando, entre Santo Domingo y Santiago, la nueva película de Ángel Muñiz, “La Tragedia de Río Verde”, donde además participan Johnnie Mercedes y Dulcita Lieggi. “Me gusta tener todo esto, porque el trabajo me mantiene más vivo. Cuando no estoy escribiendo, estoy dirigiendo o actuando, siempre me mantengo ocupado, y así no tengo malos pensamientos”, dijo el reconocido actor que lleva 67 años sobre los escenarios.



Para Franklin Domínguez, quien además dirige el grupo de teatro del BanReservas desde hace 15 años, el teatro dominicano necesita más plazas para presentar los montajes que se realizan, ya que solo en Santo Domingo y Santiago se puede contar con un escenario.



Entiende que la productividad que muestra el teatro en el país “es formidable”, pero que se necesitan más salas y que se construyan en cada provincia teatros municipales para que así los actores puedan hacer gira por todo el país.



Domínguez resaltó que es “una pena” que haya que durar cierto tiempo montando una obra, tres meses ensayándola para que se presente durante cinco días y luego desaparezca porque no hay dónde más presentarla. También pidió al gobierno la construcción de nuevas salas.



“Se necesitan buenos escenarios con luces, sonidos y todo lo necesario para hacer los montajes. Si hacen un censo en el país verás que no hay salas de teatro y todos los ayuntamientos deberían de preocuparse porque cada provincia tuviera uno”, expresó.



Declaró que por medio del BanReservas puede viajar y llevar obras a diferentes plazas por las facilidades que recibe del organismo. Sin embargo, no se le hace fácil encontrar dónde presentarse, ya que en La Vega había un escenario y fue convertido en tienda.



En adicción a las dos obras que presentará este mes, en el 2016 dirigió nueva vez “Duarte, fundador de una República”, “La farsa de los campesinos infieles” y “La farsa de las dos que se quedaron para vestir santos”.



Domínguez, quien ha participado en películas como “Lotoman 2.0”, “Dos policías en apuro”, y, aun sin estrenar, “Súper Papá”, aprovechó para referirse al cine dominicano. Expresó que el séptimo arte local tiene una falla que recae sobre la falta de guiones y el proceso de creación y grabación de los filmes.



“Ahora producen con mucha prisa. Quieren hacer cine como si fuera televisión, y a veces lo que tienen como resultado es televisión filmada, no cine. Pero la falla grande sigue siendo la falta de guiones, porque quieren ser una especie de Charlie Chaplin: productor, director, actor, el guionista, etc.”, sostuvo en la entrevista con elCaribe.



El dramaturgo consideró que la escasez de buenos contenidos en la industria cinematográfica se debe a que siempre son los mismos productores y directores quienes preparan sus propios guiones.

Dirigirá a Hony, Evelyna, Phillip e Iván Camilo

La comedia teatral “Mi ex lo hace mejor” estará en escena a las ocho de la noche, del 15 al 18 de septiembre, en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. La pieza cuenta con las actuaciones de Hony Estrella, Phillip Rodríguez, Iván Camilo y Evelyna Rodríguez. La producción es una adaptación de la obra puertorriqueña “De janga con mi ex”, escrita por Carlos Vega Abreu.



La propuesta local está dirigida por Franklin Domínguez, bajo la producción general de Pedro Jiménez y Anibelka Rosario. “Esta es una obra madura, indiscutiblemente para un público adulto. Tuve que hacerle unas adaptaciones para que la encaje más en el gusto del público dominicano, y como mi especialidad en el teatro es esa, la comedia, sé donde la gente se va a reír y dónde no, así que trato de buscar las escenas graciosas”, explicó el director y productor de teatro, cine y televisión.



La producción marca, además, el regreso a las tablas nacionales del actor y bailarín Iván Camilo, quien lleva 20 años ausente de los escenarios dominicanos.