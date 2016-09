Procurador dice no engavetará expediente Tucano

02/09/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró ayer que los casos Tucano, Inapa y otros de relevancia nacional seguirán su curso y que “no habrá engavetamientos, ni paños tibios”. Señaló que en estos temas se hará sentir todo el peso de la ley y anunció que la persecución de la corrupción será fortalecida, no marginada.



“Vamos a fortalecer la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), razón por la cual ya estamos haciendo esfuerzos para aumentar el personal, reforzar el equipamiento y aumentar las capacitaciones especializadas que recibe este equipo”, aseveró.



Rodríguez destacó, durante un encuentro con periodistas de la fuente, que en estos primeros 10 días de gestión ha realizado un diagnóstico de la institución y ha puesto en marcha varias acciones puntuales que permitirán agilizar los procesos, como la creación de la Dirección de Prevención, que se traducirá en la oficialización de un nuevo comienzo para la política criminal.



Detalló que aunque la ley 485-64 suprimió la Secretaría de Estado de Justicia y pasó sus funciones a la Procuraduría y su titular, solo algunas áreas propias del Ministerio de Justicia han sido abordadas. “Hasta la fecha, la Procuraduría se ha desempeñado como cabeza del Ministerio Público y otras áreas puntuales, como el caso del sistema penitenciario, concentrando la gestión institucional en la persecución del crimen y no en la prevención”, resaltó.



Además, el titular del Ministerio Público, aseveró que a partir de ahora habrá una administración y custodia responsable de todos los bienes incautados, porque éste ha sido uno de los temas en los cuales la ciudadanía ha depositado poca confianza.



“Estamos en la etapa final de lo que será un levantamiento de todo el área y también en un saneamiento del inventario y estamos dando los pasos, por primera vez, para la instauración de un proceso automatizado, estandarizado, formal y eficiente de administración y custodia de todos los bienes incautados por el Estado”, señaló.



Aseveró que están replanteando la estructura de la Procuraduría con el propósito de incorporar más y mejores ejes de la política contra el crimen y que está trabajando para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del MP, incluido un ajuste salarial.



Rodríguez agregó que en materia penitenciaria, también hará cambios orientados hacia la transición del régimen penitenciario tradicional al nuevo régimen.



“La reforma penitenciaria es un tren al que le aumentaremos las revoluciones. Todas las cárceles serán consideradas, para, paulatinamente, ser pasadas al nuevo modelo”, expresó.



El magistrado, se refirió al horario de trabajo que está desarrollando junto a su equipo y reconoció que han tenido que desempeñar largas jornadas de más de 12 horas, de manera voluntaria, entendiendo que si la criminalidad no tiene horarios, ellos tampoco.



“Se está trabajando mucho, también sábado y domingo, a tiempo completo y esto es prueba del compromiso de nuestra gestión con el país y la lucha contra la criminalidad”, aseveró.



El Procurador también recordó las declaraciones del presidente de la República, Danilo Medina, quien indicó recientemente que “a partir de ahora, el que se meta a deforestar, va preso”.



Dijo que a los delitos ambientales se les pondrá un ojo especial, por el bien del futuro nacional y que toda infracción penal, medioambiental o de cualquier índole, será perseguida con la ley.



Finalmente, Rodríguez resaltó que quiere un Ministerio Público decente, para tener moral y así corregir y perseguir. “Estamos dando prioridad a sanar el organismo, para garantizar que los encargados de hacer cumplir el ordenamiento estén siempre del lado correcto”, concluyó.

Al ser designado anunció lucha contra el crimen

El recién designado procurador general de la República, Jean A. Rodríguez, quien tomó posesión en el cargo el pasado 17 de agosto, había anunciado que respondería al voto de confianza que le dio el presidente de la República, Danilo Medina, con compromiso y trabajo. Además, señaló que lideraría una política contra el crimen verdaderamente inteligente, integral y estratégica, sin dejar cabos sueltos. “Sabemos que el precio de un trabajo sin éxito lo paga nuestra gente. Al país que observe, que a la criminalidad le acaba de llegar su hora”, aseguró. Jean Alain Rodríguez, se desempeñó desde agosto de 2012, como director general del Centro de Exportaciones e Importaciones de la República Dominicana.