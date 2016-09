Roberto Ángel Salcedo calienta su décimo filme

02/09/2016 12:00 AM - El Caribe

Santiago. “Pa’ qué me casé?” es la película número diez de Roberto Ángel Salcedo, la que se ha constituido en un proyecto especial, dado el elenco que ha logrado reunir y las situaciones de parejas que han podido recrear. Esta cinta tiene su fecha reservada en los cines dominicanos para el próximo 15 de septiembre. Salcedo dijo que guarda un sentimiento muy especial con esta producción, porque en ella se reserva en el rol de director, sin presentarse frente a las cámaras, y logra formar un elenco encabezado por Fausto Mata, Cheddy García, Carlos De La Mota, Techy Fatule, entre otros.



Apuesta a otros mercados



“Pa’ qué me casé?, por su contenido, presenta nuevas oportunidades para colocar la película no sólo en mercado dominicano, sino a nivel internacional”, resalta el realizador en un comunicado.



“El rodaje del filme fue una experiencia inolvidable”, recuerda el director de “Mi suegra y yo”, que se exhibió en los cines del país en enero de este mismo año.

Una vez más se harán dos proyecciones en gala premiere, el lunes 12 de septiembre en el Palacio del Cine de Sambil y el martes 13 de septiembre en el Palacio del Cine de Bella Terra Mall en Santiago. El público podrá disfrutar de la película desde el jueves 15 de septiembre en todos los cines del país, dijo el director y comunicador Roberto Ángel Salcedo durante un encuentro en el Palacio del Cine de Santiago. Además de Cheddy García ,Fausto, Carlos y Techy, completan el elenco Carlos Sánchez, Kenny Grullón, Luis José Germán, Freddyn Beras, Javier Grullón, Liz Soto, Bettina Victoria y Francisco Vásquez.

Problemas de pareja a la pantalla grande

Esta historia trata la vida de dos parejas que están en proceso de divorcio: la primera integrada por Braulio y Mercedes, que interpretan Fausto Mata y Cheddy García, respectivamente; la segunda la conforman José Miguel y Cristina (Carlos de la Mota y Techy Fatule), ambos pasan por el difícil momento de la separación y tendrán que aprender a vivir con los cambios que supone una nueva vida.