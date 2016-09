Rosario: Hay un antes y un después de esta gestión en la Junta

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, defendió ayer la labor que ha realizado la actual gestión de ese organismo y aseguró que ha sido la mejor en toda la historia de la institución. “No hay forma humana al día de hoy de que esta gestión de la Junta no sea reconocida como la mejor gestión de la Junta Central Electoral en todos los tiempos y eso no lo digo yo, eso lo dice el pueblo”, afirmó el presidente del órgano electoral. Luego de esa declaración, Rosario sostuvo que la opinión pública comenta que hay un antes y un después de su gestión en la JCE.



“Esta ha sido una gestión exitosa en todo lo que se ha hecho y no es correcto que termine sobre la base de cuestionamientos y no es posible que no saquemos a relucir las cosas positivas, y todo el que está en una gestión quiere que se reconozca que se hizo bien, y si yo no salgo a defender esta gestión quién la va a defender, soy un doliente de esa gestión y tengo que salir a defenderla”, expresó.



Sobre las informaciones de que está recogiendo sus pertenencias en la JCE y que incluso entregó los vehículos que le fueron asignados, Rosario explicó que es una costumbre en él hacer eso cuando culmina un periodo. “Es mi costumbre (recoger) siempre que hay una transición, porque no me gustan las sorpresas y por eso cada vez que hay un cambio, no hay nada anormal y lo que hay aquí ya nada es mío”, dijo.



Sin embargo, aclaró que eso no significa que actúe porque tenga alguna información adicional, siempre estoy dispuesto a recibir las noticias que vengan, buenas o malas en el mejor de los ánimos y con total desinterés”, dijo.



Afirmó que seguirá asistiendo a cumplir con sus responsabilidades en la JCE. “Las posiciones de elección uno se inscribe y aspira y usted sale a buscar votos. Los puestos de elección indirecta, especialmente, de presidente de órganos, en mi humilde opinión no son cargos para hacer concurso de popularidad ni para buscar votos”, expresó Rosario.



La agenda de la JCE



A pesar de que el periodo constitucional de los actuales miembros de la JCE concluyó el pasado 16 de agosto, Rosario informó que el organismo sigue desarrollando su agenda con normalidad y de hecho hoy tiene un pleno para tratar asuntos ordinarios de la organización. También informó que tiene en agenda la inauguración de varios edificios de juntas electorales, así como recibir la emisión de la gaceta oficial con los resultados de las elecciones, una auditoría que realiza la Cámara de Cuentas, entre otros compromisos.

JCE tendrá nueva oficina en Nueva York

El presidente de la JCE informó que la oficina que funciona ahora en el consulado dominicano en Nueva York, Estados Unidos, dejará de ofrecer servicios en esa sede. La demanda de servicios a la JCE por parte de la comunidad dominicana que vive en ese estado es cada vez más amplia. Por ejemplo, desde el 2014 hasta ahora 145 mil personas han hecho solicitudes de cédula y unas 64 mil 843 han hecho distintas solicitudes del registro civil.