Simmons entrenó con LeBron James y Dwyane Wade

LeBron James y Dwyane Wade podrían no ser más compañeros de equipo en el Miami Heat, aunque ambos jugadores hayan cambiado de equipos. A pesar de esos movimientos, siguen siendo buenos amigos y compañeros de entrenamiento, basado en las fotografías que publicó Wade el pasado miércoles en Instagram.



James y Wade no estaban solos en el UCLA Student Activities Center. Ellos se unieron con Richard Jefferson y Jordan McRae, ambos compañeros de James en el campeonato de los Cleveland Cavaliers en 2016, y -más notablemente- la selección número 1 del draft, Ben Simmons. El novato de los Philadelphia 76ers comparte agente con James, así que no es mucha sorpresa verlo con el dúo trabajando juntos. Los fanáticos de los 76ers solo pueden esperar que Simmons tenga el mismo tipo de éxito que James ha tenido con Cleveland.