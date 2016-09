Abinader entregará certificados por apoyo electoral en EE.UU.

Santo Domingo,- Partió este sábado a los Estados Unidos el ex candidato presidencial Luis Abinader, quien entregará certificados de agradecimiento a las seccionales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados por el apoyo recibido en las pasadas elecciones, será reconocido por la ciudad de Miami, asistirá a una conferencia de líderes del Continente, en Washington, sostendrá encuentros en New York y New Jersey, en un programa que incluye reuniones privadas con relacionados y personalidades de ese país.

Abinader, quien estará en Estados Unidos junto a su esposa Raquel Arbaje, su padre el doctor José Rafael Abinader y una comisión de dirigentes, sostendrá encuentros privados luego de su llegada a Miami, y el domingo tendrá un programa que incluye a partir de las 4:00 de la tarde una reunión en Orlando con la Seccional Central Florida.

El lunes tendrá actividades con la seccional de Miami y el martes 6 a las 10 de la mañana autoridades de Miami le entregarán las llaves de la ciudad, en un reconocimiento al líder político dominicano por sus aportes a la democracia y el desarrollo de su país.

Los días miércoles 7 y jueves 8 el economista y político estará participando en la XX Conferencia Anual CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que auspician también el Diálogo Interamericano, y la Organización de Estados Americanos.

Esa conferencia reúne a más de 1,000 líderes mundiales que debatirán los avances más urgentes que enfrentan las Américas, incluyendo los retos de la desigualdad, las amenazas a la gobernabilidad y al desarrollo social, el análisis de importantes procesos electorales en el Continente, y la indignación ciudadana frente al auge de la corrupción y el crimen organizado, entre otros temas.

El sábado 10 y el domingo 11 Abinader entregará certificados de agradecimiento en las seccionales del PRM de New Jersey, donde acudirán delegaciones de Filadelfia, Washington, Maryland, Virginia y Georgia, mientras que el domingo 11, tendrá encuentros similares con la dirigencia del PRM, movimientos y fuerzas aliadas en New York, con la concurrencia de comitivas de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Canadá y Alaska.