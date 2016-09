Detienen a alcalde opositor en Venezuela

03/09/2016 12:00 AM - AP

Caracas. Las autoridades policiales detuvieron el viernes a un alcalde de un municipio del estado centro costero Aragua, con lo que se elevan a tres los opositores que han sido arrestados en menos de una semana. El alcalde del municipio central Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional - policía política - cuando se encontraba en su oficina en la ciudad central de Maracay, indicó en su cuenta de Twitter su partido Voluntad Popular sin ofrecer más detalles. “Hemos decidido no salir corriendo. Hemos decidido dar la cara por Venezuela... no puede haber ningún tipo de amedrentamiento cuando lo que estamos buscando es la libertad de los venezolanos. Ánimo, fuerza y fe”, dijo Guarate poco antes de ser arrestado en un video que se difundió en su cuenta de Instagram.



Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios del caso.