Harry Potter GO podría llegar a principios de 2017

03/09/2016

Tras el éxito de Pókemon GO, la compañía Niantic podría estar preparando una nueva versión basada en el mundo de Harry Potter, que cobraría vida en 2017. Niantic, la empresa encargada de desarrollar el exitoso videojuego del momento Pókemon GO, podría estar trabajando en una nueva versión de la aplicación, que podría estar basada en el mundo de Harry Potter, según indican varios medios de comunicación.



La noticia habría sido confirmada por un ejecutivo de la compañía, Marcus Figueroa, quien habría afirmado que esta idea cobraría vida a principios de 2017, puesto que ya tendrían los derechos para desarrollar dicha aplicación. Por el momento, Niantic no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la noticia.