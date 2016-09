“Confieso que he vivido”

Róbinson (a veces pronunciado como Robinsón) Ruiz López es un personaje ampliamente conocido en el movimiento sindicalista que se desarrolló a partir del ajusticiamiento de Trujillo. En noviembre de 1961, siendo presidente de la Asociación Dominicana de Choferes, fue detenido inmediatamente salió de una reunión con el secretario de Trabajo del momento, José Ángel Saviñón. A partir de ahí fundó movimientos o participó en ellos, renunció a algunos y formó otros, siendo que tuvo actividad en los sindicatos FOUPSA Libre, CONATRAL y otros, y en organizaciones como la “Oficina de Orientación y Servicios Laborales”. Desde el primer momento, se mostró como un convencido anticomunista y tan pronto Juan Bosch asumió el poder en febrero de 1963, fue una de las primeras personas, a través del sindicato que dirigía en el momento, en escribir acusando al primer mandatario de seguir los lineamientos marxistas. Es así como el 17 de abril escribió la carta que incluimos más abajo, y que en julio de 1963, en una alocución de radio exhortó al pueblo a que se le diera un “Cuartelazo” a Bosch. A principios de septiembre de 1963, Ruiz López y otras personas organizaron una huelga de los comercios del país para que dicho cuartelazo se llevara a cabo, huelga que tuvo lugar el 20 de septiembre. Varios de los organizadores, entre ellos Ruiz López, Bruno Pimentel, Miguel Ángel Bruno, Pedro Antonio Borromé, Fabio Garrido, Ángel Peña y Tomás Reyes Cerda fueron detenidos por la Policía, a consecuencias de lo cual, Ruiz López, el 23 de septiembre buscó asilo en la embajada de Venezuela y el golpe de Estado se produjo dos días después.



En noviembre de 1963, Ruiz López escribió una carta muy interesante dirigida al Listín Diario, la cual reproduciremos la semana entrante.



Las actividades sindicalistas de Ruiz López han continuado prácticamente hasta hace muy pocos años, ya que en 2007, el presidente Leonel Fernández, mediante el decreto 335-07, lo designó en representación de las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores en el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor). En el 2011, el licenciado Ruiz López era el presidente del Consejo Dominicano de Organizaciones de Consumidores y Afines (Codocoma).

He aquí la carta del 17 de abril de 1963.

El Caribe

17 de abril de 1963

¡Alto a la renuncia!

Señor Director:

Como ciudadano dominicano que siente el deseo de que nuestra patria se encauce por el sendero de la prosperidad y la estabilidad y que prevé a la vez la pérdida de nuestras sagradas libertades, quiero hacer un llamado a todos aquellos compatriotas en los cuales creo recae la responsabilidad de garantizar la libertad y la democracia en la República Dominicana.

A ellos quiero hablarles aunque sea por última vez, y que nadie me pregunte por qué digo por última vez.



Desde que me inicié en la lucha por la liberación de nuestra querida Quisqueya, he tenido muy en cuenta el espíritu de responsabilidad que debe rodearnos, por eso he actuado decididamente frente a los acontecimientos de mi país tal y como mi conciencia me lo ordena. Muchas veces he sufrido la depresión de encontrarme solo frente a la actitud titubeante en la lucha que nos hemos impuesto para garantizar la democracia en esta vendita tierra. Sin embargo, esas circunstancias no han quebrantado mi decisión de cumplir con el pueblo; pero todo en la vida tiene su fin, ningún general ha ganado una batalla sin contar con el apoyo de sus mejores soldados, y no es que quiera yo ser un general, ya que tengo el deseo de ser un soldado más que acata las órdenes de un superior; lo que tengo es el deseo de que aquellos hombres en quienes descansa la alta responsabilidad de garantizar la cosa nacional se detengan a pensar en el gran error que están cometiendo al actuar solamente en las cosas en que tienen un interés especial.



La patria está en peligro y es necesario que nosotros los hombres a quienes nos duele ver hecho pedazos lo que con tanto sacrificio y tanto trabajo hemos realizado, actuemos de otra forma.



Quiero enfocar, humildemente, algo que nos está amenazando gradualmente con destruirnos; ese algo es que miedo de qué dirán los que conozcan de nuestra honestidad frente al descrédito falaz que contra nosotros desatan los enemigos, no ya de nosotros propiamente dicho, sino del pueblo dominicano.

Los enemigos apuntan en el blanco y ese blanco son los hombres que tienen la alta misión de orientar a la conciencia nacional.



No debo ni puedo quedar callado al ver cómo los hombres que dirigen empresas, asociaciones, sindicatos, federaciones, confederaciones y organizaciones de todo género se están desbandando en una retirada masiva frente a los insultos, los repudios, el descrédito, la intimidación, la burla y todos aquellos medios despreciables que son el método utilizado por los oportunistas de última hora, y en especial por los comunistas, para anular los factores de garantía en la vida de una nación.



Una vez más deseo dirigirme a mis compañeros de lucha. No me refiero solamente al sector laboral, sino a todos aquellos sectores en los cuales he tenido la oportunidad de colaborar; sí, a ustedes quiero dirigirme para decirles quizás las últimas palabras. Aclaro a ustedes que cuando digo las últimas palabras no lo hago por cobardía porque entonces quizás estuviera incurriendo en la contradicción, lo digo así por algo que prefiero callar; quiero decirles a ustedes que están cometiendo el más grave error al acobardarse frente a estos hechos. Si es que no les basta para comprenderlo, debo decirles que nuestros enemigos lo que persiguen es desorientarnos y anularnos para asaltar nuestras instituciones, por eso se valen de esos medios para quebrantar nuestra moral al herirnos en lo más profundo de nuestra honestidad. Por eso termino diciéndoles a todos aquellos que renuncian al cumplimiento de sus deberes impostergables, abatido por el miedo del qué dirán: ¡Alto a la renuncia! Recuerden que cada vez que renunciamos a nuestras posiciones estamos cediendo terrero y traicionando a la patria; imitemos, pues forzosamente a nuestros detractores, y paguémosles con la misma moneda sin que esto constituya que renunciemos a nuestras buenas costumbre y honorabilidad. Combatamos a nuestros enemigos naturales para que salvemos a la Nación.

Róbinson Ruiz López