Lleva frutos rojos a tu mesa

Siempre que se habla de antioxidantes, pensamos en la vitamina C, la vitamina E y más productos captadores de radicales libres. Además, en los suplementos nutricionales. De acuerdo a las recomendaciones de la OMS, debemos tomar cinco porciones de fruta y verdura diarias. Algunas de las frutas más fáciles de comer y que nos aportan muchos nutrientes son las frutas rojas. La importancia de las frutas rojos en la dieta se ha comprobado científicamente. Estas contienen una importante cantidad de fito-nutrientes como poli-fenoles y antocianinas.



Por ejemplo, un bol de arándanos nos aporta una gran cantidad de vitamina C, minerales y fito-nutrientes por sólo aproximadamente 83 calorías. La misma cantidad de grosella, parecida, pero sólo nos da 44 calorías; y un bol de frambuesas aporta vitamina C y potasio por solo 64 calorías. En este sentido, dentro de la familia de los frutos rojos, podemos distinguir, sobre todo, las fresas, arándanos rojos, grosellas rojas, frambuesas, moras, cerezas y ciruelas rojas.



Por ejemplo, la frambuesa a es ideal para aquellos que hacen ejercicio, ya que disminuye las inflamaciones y protege, a su vez, los músculos. También, para mujeres embarazadas por su alto contenido de ácido fólico.



Las frambuesas se recomiendan para tratamientos urinarios por sus propiedades depurativas, y es excelente para tratar problemas de visión. ¡Quién lo hubiera imaginado! Lo cierto es que conocer cuáles son las propiedades nutricionales de cada fruta resulta particularmente interesante, sobre todo a la hora de descubrir qué beneficios nos aportan, siendo, de hecho, alimentos que no podrían faltar dentro de una dieta variada y equilibrada.



Las propiedades de estas delicias son tan amplias que antes (en la antigua medicina), se recomendaba tomar una infusión a base de hojas de frambuesa para evitar irregularidades durante el parto.