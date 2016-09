Los Metros de Santiago construyen su dinastía

03/09/2016 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Los Metros de Santiago están a las puertas de construir una dinastía en la Liga Dominicana de Baloncesto (LNB). La tropa santiagués acudirá a su tercera serie final seguida, una prueba más que fehaciente del dominio que ha tenido en la principal liga de baloncesto del país.



La presidencia del entusiasta empresario Mícalo Bermúdez y la sapiencia del gerente general, César Saint-Hilaire, más un núcleo de jugadores de primer nivel y un staff técnico que ha mostrado capacidad, han hecho de esta franquicia la quintaesencia de la LNB. Los Metros llevan dos campeonatos seguidos (2014 y 2015) y lucen que saldrán como favoritos en la serie final del torneo de 2016.

Son el primer conjunto que repite coronas bajo el formato LNB, pues tiene en su haber otras dos diademas en línea (2006 y 2007) cuando se jugaba bajo el formato de Liga Dominicana de Baloncesto (LIDOBA).



Durante este torneo han roto varios récords individuales y colectivos. En resumen: los Metros han abusado en la LNB. “Hemos logrado una integración sincera de cada jugador que han tenido la intención de integrarse y dar lo mejor para el equipo”, apuntó Bermúdez. “El resultado es un juego más armónico donde estamos obteniendo los mejores resultados de cada jugador”, agregó.



Carlos González, cara del éxito



Gran responsable de eso es el dirigente puertorriqueño Carlos González, quien se coronó en su primera experiencia como estratega principal de un equipo profesional masculino el año pasado y ahora busca una segunda corona que lo pondrá en un exclusivo círculo.



Él fue seleccionado “Dirigente del Año” por segunda ocasión en línea, el segundo entrenador que tiene ese honor en la historia de la NBA. El primero en hacerlo fue José (Boyón) Domínguez, quien acaparó esos honores en 2013 y 2014 con los Titanes del Distinto Nacional.



La temporada regular de González al mando de los Metros fue de 18-2, un récord para las dos etapas de la liga. La tropa cibaeña dejó atrás la marca de los Constituyentes de San Cristóbal (Titanes del Distrito Nacional), que ganó 16 encuentros en 2006. En la serie regular de este torneo no perdieron un partido en su casa e igual establecieron la marca de mejor arranque en un torneo con un imponente registro de 10-0.



Esa escuadra también se adueñó de la mayor cantidad de victorias en una temporada completa en la historia de la LNB. Sus seis triunfos en este Round Robin más los 18 de la serie regular suman 24. Esa cifra es superior a la conseguida por los Constituyentes, quienes salieron por la puerta grande en 22 ocasiones por dos temporadas (2006 y 2008).



González atribuyó el éxito de los Metros durante este evento a que pudo concluir el proceso de adaptación que comenzó en el certamen pasado cuando derrotaron a los Cañeros de La Romana. “Ya se me hace conocida”, dice el técnico boricua sobre la LNB. “El año pasado estábamos en un proceso de ajuste, un proceso de ajuste entre los jugadores y yo y al mismo tiempo yo con la liga. Este año fue un seguimiento de lo se comenzó el año pasado. Fue cuestión de que todos estuvieran en la misma página desde el primer día”.



El equipo está plagado de estrellas: Víctor Liz, Robert Glenn, Orlando Sánchez, Ricky Soliver y Eloy Vargas están en su momento, conjuntamente con jugadores ya establecidos como Joel Ramírez, Amaury Filión y Osvaldo López y un novato que dio mucho de qué hablar en la persona de Nehemías Morrillo.



La brillantez de González al frente de esa franquicia es un punto para el gerente general Saint-Hilaire. El propio González declaró que fue el nativo de Santiago Rodríguez, quien lo fue a buscar a la vecina isla de Puerto Rico para darle su primera oportunidad al frente de un equipo profesional masculino.



González solo había tenido experiencia como director técnico de las Indias de Mayagüez y las Piratas de Quebradilla en el baloncesto de damas en la Isla del Encanto. Eso sucedió de 2009 a 2013 y después de ahí había fungido como asistente de los Piratas de Quebradilla del BSN de Puerto Rico.



“Por eso es que esto es tan especial para mí”, apuntó González. “Fue mi primera oportunidad, esto me ha abierto las puertas en el extranjero y en el mismo país”, agregó el técnico.

Los factores, según Mícalo Bermúdez

Mícalo Bermúdez, presidente de los Metros, está enamorado de ese conjunto y de cómo se han convertido en un referente en la Liga Nacional de Baloncesto.

Él considera que no ha sido una tarea fácil llegar hasta donde su organización ha escalado, que está muy cerca de la excelencia en cancha. “Son tres factores”, cita el presidente de esa franquicia de Santiago. “La disciplina, la armonía y la profundidad”, destaca.



Bermúdez reveló que la clave de todo son los jugadores, quienes han sido conscientes de asumir el rol que le corresponde a cada quien.



Tanto así es que dentro de esa escuadra, los propios jugadores han formado un comité de disciplina. “Ningún jugador dentro del equipo puede estar a las 9:00 de la noche en la calle cuando al otro día hay juego”, reveló. “Ellos mismos monitorean el comportamiento de cada jugador dentro de cancha. De manera positiva se critica cuando un jugador se está excediendo en trasnoches y bebidas alcohólicas”.



Bermúdez destacó que el respeto prima dentro de la escuadra y dejó claro que cada jugador tiene el mismo valor sin importar su condición de estelar. “Hay armonía, mucha armonía”, dijo. “Si se fijan, hay tres jugadores explosivos en ofensiva con Glenn, Liz y Adris, pero ellos se reparten entre 45 y 50 puntos cada noche sin problema alguno. Un día es Glenn, un día es Adris y otro día es Liz. Los estelares siempre muestran mucho apoyo y respeto a los demás jugadores de la banca”, comentó el propietario.

Figuras

Víctor Liz

Escolta de Los Metros

Este escolta de los Metros fue el líder en puntos durante la temporada regular gracias a una media de 22.4 puntos. Liz se convirtió en el quinto jugador de la LNB que llega a los 2,000 puntos y se unió en ese exclusivo club a Edward Santana, Kelvin Peña, Manuel Fortuna y Reggie Charles.

Adris de León

Armador de Los Metros

Este armador es un jugador tan importante para los Metros como Robert Glenn o Víctor Liz. Él lideró la LNB en triples con 51 y terminó como colíder en porcentaje de lances de tres con 43%. Fue cuarto en asistencia con una media de 3.4 cada noche.

Joel Ramírez

Armador de Los Metros

El veterano armador es una especie de libro abierto para algunos jóvenes de los Metros. Su figura imprime respeto en cancha y su capacidad para jugar baloncesto ha pasado todas las pruebas. A pesar de que es un capitaleño, Ramírez es muy querido entre la fanaticada de la ciudad cibaeña. Él es de gran ayuda para esa escuadra, aunque sus minutos hayan disminuido en relación con el certamen anterior.

César Saint-Hilaire

Gerente general de Los Metros

Este ejecutivo se ha convertido en uno de los más exitosos de la LNB. El nativo de Santiago Rodríguez tiene el respeto y el control de sus jugadores y es proactivo en la búsqueda de los refuerzos. Durante la pasada temporada, él hizo los movimientos necesarios para darle la corona a sus Metros. Va a su tercera final seguida.