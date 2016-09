Rey Reyes regresa con nuevo disco

El salsero dominicano Rey Reyes estuvo de visita en el país promocionando su nueva producción discográfica, titulada “Agradecimiento”. El cantante, quien recién agotó una gira por Colombia, dijo a elCaribe que el nuevo álbum es una manera de darles las gracias a quienes lo han apoyado en sus casi 40 años de carrera artística. “Con esta producción, a mí me gustaría agradecer a mi público; darles toda la música que a ellos les gusta de mí, darles cosas nuevas, pero también ponerles las canciones que ellos han convertido en éxitos”, dijo el intérprete de “La libertad”.



Un disco de 12 canciones



Entre los temas principales que el salsero está promocionando, se encuentra “Agradecimiento a Colombia”, ya que, según dijo, ha sido en esta nación donde ha encontrado mayor apoyo. La producción, la que dice es su número 20, tiene 12 canciones, entre temas inéditos y otras piezas que son significativas y emblemáticas para él. Cuenta con la participación de músicos del Grupo Niche y arreglos del dominicano Juan Minaya y el cubano René Leyva. Incluye historias jocosas, de amor, desamor y gratitud.



“Es una producción bien completa, están dándole los toques finales. Significa mucho para mí porque hay canciones muy fuertes de mi repertorio que decidí rescatar; canciones que grabé hace mucho tiempo y todavía ahora me las piden”, dijo. “El tema ´Son Malas´, por ejemplo, es una composición de Luis Segura que me dio un disco de Platino, es uno de esos temas que siempre me piden”, continuó.



Entre los temas que suma a “Agradecimiento”, destacó “El wasapeo”, La caleta”, “No puedo vivir sin ella” y “Para olvidarme de ti”, un tema que hizo popular Fernando Villalona y Reyes lo versionó en salsa.

Valora el respaldo del público y de los medios

“El artista sin el público no es nada, y yo me siento muy agradecido de Dios, del público y de los medios, porque sin ellos nadie nos conoce. Yo quiero que esta producción sea para corresponder a ese apoyo, porque los artistas somos un poco ingratos o simplemente nos olvidamos de decir ‘gracias’, por el mismo ajetreo en el que estamos”, expresó Ramón Reyes, nombre de pila del también intérprete de son.