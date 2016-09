NUEVA YORK (AP) — La película de terror y suspenso "Don't Breathe" lideró por segunda semana consecutiva la taquilla norteamericana, mientras que varios estrenos tuvieron problemas para atraer al público el fin de semana alargado por el Día del Trabajo, que se celebra el lunes en Estados Unidos.

Según cálculos del domingo, la película distribuida por Screen Gems recaudó 15,7 millones de dólares en su segundo fin de semana. El filme para adultos sobre el robo de un hombre ciego podría llegar a 19,4 millones de dólares en todo el fin de semana.

Su éxito fue la perdición de otra película de terror que trata de hacer pie: "Morgan", un thriller de ciencia ficción dirigida por Luke Scott, hijo del galardonado director Ridley Scott. Estrenada en más de 2.000 pantallas, recaudó a penas 2 millones de dólares.

Otro fracaso de taquilla es el drama boxístico "Hands of Stone" ("Manos de Piedra"), que recaudó 1,3 millones de dólares al tiempo que se exhibió en 2.011 salas.

El drama de DreamWorks "The Light Between the Oceans" estelarizado por Michael Fassbender y Alicia Vikander, debutó con un modesto ingreso de cinco millones de dólares un día después de su estreno en el Festival de Cine de Venecia. En la cinta de época histórica dirigida por Derek Cianfrance, los actores que son pareja en la vida real aparecen como recién casados viviendo en un remoto faro australiano. El presupuesto de la película fue de aproximadamente 20 millones de dólares.

Los pobres recientes desempeños en la taquilla de Estados unidos y Canadá permitieron a la cinta de Warner Bros. "Suicide Squad" mantenerse en la segunda posición con 10 millones de dólares. A pesar de críticas duras, la película de súper villanos ha mostrado resultados decentes en las salas cinematográficas, obteniendo casi 300 millones de dólares en Estados Unidos.

El lunes marcará el fin de la temporada de verano de Hollywood. Según comScore, la temporada tendrá casi los mismos resultados de los ingresos de 4.500 millones de dólares de la del año pasado. A pesar de un aluvión de secuelas con resultados menores a lo esperado y varias películas muy publicitadas pero decepcionantes, los ingresos de taquilla se han mantenido estables en general.

Entrando al otoño boreal, con cintas entre las que están seguros éxitos de taquilla como "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "Doctor Strange" y "Rogue One: A Star Wars Story", los ingresos en las salas durante 2016 están 5,7% arriba que el año anterior.

A continuación los cálculos de los ingresos aproximados por venta de boletos de viernes a domingo en salas de cine en Estados Unidos y Canadá, según comScore:

1. "Don't Breathe", 15,7 millones de dólares

2. "Suicide Squad", 10 millones

3. "Pete's Dragon", 6,5 millones

4. "Kubo and the Two Strings", 6,5 millones

5. "Sausage Party", 5,3 millones

6. "The Light Between Oceans", 5,0 millones

7. "Bad Moms", 4,7 millones

8. "War Dogs", 4,7 millones

9. "Hell or High Water", 4,5 millones

10. "Mechanic: Resurrection", 4,3 millones