Cómo hacen dinero los dominicanos en YouTube

YouTube es una plataforma web que se ha convertido en fuente de ingreso para muchos alrededor del mundo generando miles de dólares y hasta millones en beneficios.



Es el caso de Felix Kejlberg, un joven sueco de 25 años que según socialblade.com, la cual mide estadísticas y audiencias de redes sociales, es el youtuber que más suscripciones e ingresos tiene en el mundo.



Para el 2014 facturó millones de dólares con sus 37 millones de seguidores. El youtuber empezó a subir videos a sus 20 años a través de su cuenta PewDiePie, donde comparte audiovisuales que graba de sí mismo jugando videojuegos.



Cuando inició, trabajaba vendiendo hot dogs para poder pagar la renta y sólo en el 2014 tuvo siete millones de dólares en ingresos.



La corona femenina recae sobre Zoe Sugg, conocida como Zoella. A sus 24 años acaparó la atención con sus tutoriales de maquillaje. Más de 11,800 millones de suscriptores, más de 307 millones de “views” dieron paso a su libro “Girl Online” (Chica de internet), que vendió en el Reino Unido más de 78,000 copias.



Según la BBC, las ganancias de la Vloguera (video bloguera, en español) superan las 300,000 libras esterlinas entre su página web, YouTube y sus libros

En República Dominicana, aunque no existe una alta tendencia a dar seguimiento a vlogueros como sucede en otros países desarrollados, sin duda alguna ha adquirido un auge notorio en los últimos años.



Testimonio de esto lo ha manifestado el dominicano Carlos Montesquieu, quien en más de una ocasión ha narrado cómo la plataforma digital le cambió la vida, tanto así que lleva el logo de la marca tatuada en su mano izquierda.



Su canal cuenta con 832,405 seguidores y hasta más de tres millones de views.

Montequiu se ha caracterizado por su lenguaje agresivo.



“Los ingresos varían mucho, según los meses, clases de anunciantes, geografía, entre otras cosas. Puedo cobrar en un solo mes 150,000 pesos, como RD$300,000. A veces más, a veces menos”, declaró Montesquieu a elCaribe.



Uno de los casos más populares es “Carlota La Más Barrial”, personaje ficticio encarnado por Carasaf Sánchez. Su canal de YouTube cuenta con casi cien mil suscriptores.



Carasaf dijo a elCaribe que ha generado como 15,000 pesos por videos en YouTube, pero que las redes son su prioridad.



“Una ventaja que tiene YouTube es que mientras más videos tienes en el canal más suben tus ganancias. Yo me voy por Facebook e Instagram porque busco más alcance que dinero, por ahora”, explicó.



Por otro lado, Carlos Durán, dijo que “le va bien” con su canal “El show de Carlos Durán” que ya cuenta con aproximadamente 437,879 suscriptores y más de 3, 200,000 visitas. “YouTube se maneja por vistas. Hay países como Holanda que pagan más de ocho dólares por vistas y otros como Venezuela que pagan 0.35 dólares. La tarifa aquí en República Dominicana es de 0.78 centavos”, sostuvo.



Julio Herrera, del canal “Julio en la calle”, explicó que el procedimiento en República Dominicana es complicado. “Nosotros no tenemos ni siquiera una oficina de YouTube aquí. Eso se mide por cantidad de views mensuales y te lo pagan dos meses después”, puntualizó.



Pero, ¿dónde radica el secreto para ganar dinero en YouTube? Según un artículo publicado por la BBC, el truco es, precisamente, no buscar hacerse de dinero en YouTube, de acuerdo a analistas y vlogueros exitosos.



Las recomendaciones de Steve Oh, jefe de operaciones de la cadena online The Young Turks, indican que la clave, si acabas de empezar a subir videos a YouTube, es no pensar en la monetización, sino crear primero una audiencia fiel de seguidores y entablar una relación con ellos.



Las experiencias de muchos “vlogueros” exitosos coinciden en que no empezaron a subir videos con el propósito de hacerse ricos y vivir de eso, sino motivados por una pasión o un hobby. Fue así como lograron crear productos atractivos para una comunidad de usuarios que compartían su misma pasión.



La mayor parte de los ingresos que tienen los vloggers en YouTube es por la publicidad vinculada a los contenidos, que aparece o bien sobreimpresa en la imagen del propio video o lo precede al reproducirlo (con la famosa opción de “saltar” el anuncio a los cinco segundos).l





Julio en la calle

“La única manera de subir los ingresos es si uno mismo ‘jocea’ los comerciales, sólo que éstos no son fijos ni por períodos largos”.





Nuevas políticas de contenido



La semana pasada, YouTube anunció cambios en sus políticas entre las que penaliza y califica como inapropiado contenido de carácter sexual, incluyendo desnudez parcial y humor sexual, violencia y extremismo violento, lenguaje inapropiado, incluyendo acoso, profanidad y lenguaje vulgar, promoción de medicamentos y sustancias reguladas, temas y eventos controvertidos o delicados, incluyendo temas relacionados con la guerra, los conflictos políticos, desastres naturales y tragedias, incluso si no se muestran imágenes gráficas.



Estas medidas han sido criticadas por blogueros y youtubers que consideran afecta y limitan su contenido, puesto que de no cumplir con las normas su contenido no será monetizado.